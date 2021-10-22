В Беларуси отменили минимальный потребительский бюджет. Повлияет ли это на социальные выплаты?

Евгений Пустовой, СТВ: Очередное нововведение: отменяется минимальный потребительский бюджет и вводится в качестве единого социального норматива бюджет прожиточного минимума. Это будет критерием для определения прав белорусов на получение льгот для строительства или реконструкции жилья в небольших райцентрах и сельской местности. Но на социальные выплаты это не повлияет.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

На практике сегодня в большинстве случаев по всем вопросам социальной политики, социальной защиты и социальной поддержки граждан Республики Беларусь действует прежде всего бюджет прожиточного минимума. Это уровень малообеспеченности, пенсионное обеспечение, социальная поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, видя, что на практике больше всего работает бюджет прожиточного минимума, – он еще у нас определяется по социально-демографическим группам (это в среднем, это для трудоспособного человека, пенсионера) – весной был принят такой закон, который устанавливает единый социальный норматив. Мы прекрасно понимаем: принимается закон – в соответствии с ним дальше принимаются соответствующие нормативно-правовые акты (указы, постановления правительства). Вот к такому шагу мы и подошли.

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