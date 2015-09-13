«ЭКСПО-2015» в Милане: чем удивил белорусский павильон и почему его девиз – «Накормим планету»

Новости Италии. Полугодовой марафон на всемирной выставке «ЭКСПО» в Милане уже близок к своему финишу. Красивая сказка завершится уже через полтора месяца. А на неделе внимание здесь было приковано к белорусскому павильону. 9 сентября – национальный день нашей страны на «ЭКСПО». Девиз нынешней экспозиции – «Накормим планету».

Старинные улицы, роскошные готические здания. Стильный и модный Милан нередко становится центром событий не только европейского, но и мирового масштаба. В эти дни в городе как никогда многолюдно. Но истинных итальянцев чем-либо удивить можно едва ли. В эти дни столица Ломбардии принимает Всемирную выставку «ЭКСПО-2015».

Впечатлиться китайской «землей надежды», принять «пищу для размышлений» от Арабских Эмиратов или посмотреть на футуристическую «биосферу» от Азербайджана. Отправиться в кругосветное путешествие ничего не стоит. Столицей «ЭКСПО» Милан стал во второй раз. Столетие назад, в 1906 году, он уже был центром притяжения гостей со всего мира. Теперь вновь победа.

Выставку «ЭКСПО» в Милане уже называют рекордной. За эти месяцы ее посетило более 20 миллионов человек. А сколько за это время сделано селфи, и вовсе не сосчитать. Кстати, сфотографироваться можно даже с персонажем выставки Фуди.

Неподалеку от Милана развернулся целый город. Территория в 25 гектаров. Или 154 футбольных поля, – уточняют организаторы. Не зря же «ЭКСПО» называют третьим по масштабу событием после Олимпиады и чемпионата мира по футболу. А ежедневно – десятки тысяч гостей, которые уже составили свой «топ» стран для туристических визитов.

Даниэль Замбелли, глава и креативный директор архитектурного бюро «Simmetrico» (Италия):

Когда этот город «ЭКСПО» еще только начинал строиться, самым ярким местом на улице Декумано было вот это колесо жизни.

А тем временем Даниэль Замбелли свой туристический, а, быть может, и деловой визит планирует в Беларусь. На «ЭКСПО» глава крупного архитектурного бюро не случайно. Итальянец по рождению своей второй любимой страной называет Азербайджан. Сроднились за время работы над павильоном страны.

Впрочем, итальянские архитекторы уже много раз помогали Баку заявить о себе. Церемония открытия Европейских игр, «Евровидение». Выступали ярко и, главное, по-архитектурному насыщенно.

Даниэль Замбелли, глава и креативный директор архитектурного бюро «Simmetrico» (Италия):

Мы работали очень много. 300 человек трудилось над проектом, изучали страну. И, кстати, к концу проекта я начал говорить, что пусть я и итальянец, но часть моего сердца уже принадлежит Азербайджану.

В итоги на богатства Азербайджана уже посмотрело более миллиона человек. Даже огромные очереди не испугали ни одного посетителя. Белорусский колорит чем-то сродни азербайджанскому, – заверяет Даниэль Замбелли. Вот и в павильонах похожие ноты – архитектурные.

Даниэль Замбелли, глава и креативный директор архитектурного бюро «Simmetrico» (Италия):

В этом-то и есть главная идея «ЭКСПО» – узнать культуры всего мира. Понять, что мир богат знаниями и мы не должны знать только об Италии, например. Ведь есть и много других интересных мест. И Беларусь как раз в их числе. Я бы очень хотел посетить вашу страну.

За эти месяцы белорусский колорит оценили гости со всего мира. В подтверждение – цифры. Для приготовления фирменных драников использовали пять тонн картофеля, нашу соляную композицию попробовать на вкус попытались несколько десятков человек, а около белорусского трактора сделано сотни тысяч селфи. А вот больше всего такой «Белорус» полюбился китайцам.

Кстати, представленный трактор – еще и пример сотрудничества: модель белорусская, двигатель итальянский, а вот в сборке поучаствовала Словакия. Рекордной совсем скоро станет и посещаемость.

Посетители выставки:

Белорусский павильон мне очень нравится. Особенно впечатляет это огромное колесо. Мне кажется, оно символизирует постоянное развитие страны.

Конструкция очень оригинальная и впечатляющая. Я не случайно зашел в ваш павильон. Однажды приезжал к вам как турист. Впечатления самые хорошие. Красивая столица и зеленая страна.

На «ЭКСПО» 2015 года много «впервые». Не зря называют самым масштабным. Представить весь мир приехало около 140 стран. Для сравнения, когда всемирная выставка только начиналась, а это был 1851 год, в Лондон приехали всего лишь 32 государства и 6 миллионов человек.

Впервые на «ЭКСПО» и белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром страны. На наделе в Милане прошел День Беларуси.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Люди видят наш производственный, туристический, культурный потенциал и вообще потенциал страны, что есть такая страна в центре Европы и она очень привлекательная, очень симпатичная и в которой можно делать бизнес, это дорого стоит.

Свой промышленный и торгово-экономический потенциал на неделе представила и столица. Интерес есть. Вот и переговоры вместо запланированных двух часов длились в два раза больше.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы презентовали 21 предприятие. С учетом проведения Дней Беларуси на «ЭКСПО-2015», с учетом проведения Дней Минска, итальянские компании начинают проявлять повышенный интерес к Беларуси.

«ЭКСПО» не раз называли своеобразным чемпионатом мира среди стран. Государства борются не на шутку за интерес международных гостей. В том числе туристический. Впрочем, маршрут «Беларусь – Италия» сегодня уже популярен.

Григорий Померанцев, исполняющий обязанности директора Национального агентства по туризму:

Это пятерка стран, представители которых чаще всего посещают Беларусь. Что интересует? Это прежде всего экотуризм, исторический туризм.

А вот итальянский певец Якопа Массако уже 10 лет в Синеокую ездит не просто как турист. Связывает слишком много, в том числе и взлеты артистической карьеры.

2012 год. Тогда с группой «Litesound» Якопа Масса рассказывал миру о Беларуси. На «Евровидении» и с помощью музыкальных нот. Исполнитель уверен: две страны действительно похожи.

Якопо Масса, певец (Италия):

Вы даже можете посмотреть на наши флаги. Цвета одни и те же: красный, зеленый и белый. Туристы тоже постоянно ездят в Италию: в Рим, Венецию. В свою очередь и итальянцы часто приезжают в Беларусь.

Я люблю вас. Очень.

Таких «итальянских белорусов» после Дней Беларуси и Минска должно стать больше.

Конечно же, надеются и на новые бизнес-контракты. В Дни Беларуси уже договорились о визитах итальянских делегаций в нашу страну. К примеру, миссии деловых кругов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Идет бизнес. 2 млрд товарооборот между странами. И правильная задача поставлена: его, можно смело говорить, надо прирастать как минимум 1 млрд.

Италия всегда была и остается важным экономическим партнером Беларуси. Тесное сотрудничество и с регионами. Ломбардия, Пьемонт. Приоритет – машиностроение. В том числе совместные проекты.

А пока Италия не сходит с верхних строчек новостных лент, известна уже и будущая столица «ЭКСПО». Неофициальный мундиаль принимать будет наш партнер по Евразийскому экономическому союзу – Казахстан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.