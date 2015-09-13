«Дивный сад» в Воложинском районе: как фермерское хозяйство зарабатывает на плодово-ягодных насаждениях?

Новости Беларуси. Условия в Беларуси достаточно благоприятные для развития садоводства: мягкий климат, продолжительный вегетационный период, достаточное количество осадков – все это способствует высоким урожаям. Впрочем, плодоводство в нашей стране развивалось неравномерно.

В 1940 году сады занимали более 90 тысяч гектаров. Огромный ущерб нанесла Великая Отечественная война. В годы оккупации многие сады вырублены и вымерзли. В итоге площади сократились почти в 2,5 раза.

После войны количество плодово-ягодных насаждений стремительно увеличивается и к 1955 году довоенные массивы восстановлены.

«Дивный сад» глубоко пустил корни в Воложинском районе уже в новейшей истории. 10 лет назад фермерское хозяйство начиналось с 17 гектаров. Об урожайных успехах и предшествующих этому технологиях – в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ!