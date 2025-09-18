Минтруда Беларуси опубликовало график переноса рабочих дней в новогодние праздники

Так, первая возможность для продолжительного отдыха представится в конце 2025 года. Страну ждут четыре выходных дня подряд – с 25 по 28 декабря включительно. Однако суббота, 20 декабря, будет рабочей. В новогодние праздники также запланированы длительные каникулы – нерабочими объявлены даты с 1 по 4 января включительно. А православное Рождество 7 января, которое выпадает на среду, добавит еще один выходной день.