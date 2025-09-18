Флагманы белорусской нефтехимии представлены на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени

Флагманы белорусской нефтехимии представлены на главном промышленно-энергетическом форуме России. Крупнейшее отраслевое событие проходит в эти дни в Тюмени. Среди белорусских участников – «Мозырский НПЗ» и «Нафтан». На стенде отечественных лидеров нефтепереработки – специализированная продукция высокого класса. Удивляем и новинками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники предприятия «СветлогорскХимволокно» презентовали особую полиэтиленовую многослойную пленку, которая устойчива даже к кислотам. Среди выставочных образцов – минеральные и азотные удобрения от «Гродно Азот», промышленная химия. Форум традиционно вызывает большой интерес в профессиональном сообществе.

В 2025 году выставка объединила более 70 компаний из Беларуси и России, а также Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии. Деловая программа посвящена актуальным проблемам сферы и поиску лучших решений в области создания технологий для добычи и транспортировки углеводородов.