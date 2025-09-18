Какие книги читают минчане? Опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:

Вот это настоящий книжный рай! И как теперь определиться с выбором? Думаю, что в этом вопросе мне точно помогут минчане.

– Расскажите, какие книги сейчас ищете?

– Типа Джойса что-то.

У меня осень, очень ждала «Мертвые души» Гоголя. Я люблю листать, я люблю понюхать книжку, чувствовать книжку в руках.