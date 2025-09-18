Какие книги читают минчане? Опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:
Вот это настоящий книжный рай! И как теперь определиться с выбором? Думаю, что в этом вопросе мне точно помогут минчане.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Вот это настоящий книжный рай! И как теперь определиться с выбором? Думаю, что в этом вопросе мне точно помогут минчане.
– Расскажите, какие книги сейчас ищете?
– Типа Джойса что-то.
У меня осень, очень ждала «Мертвые души» Гоголя. Я люблю листать, я люблю понюхать книжку, чувствовать книжку в руках.
– Уже это ушло.
– Это для романтиков.
– Таскать книгу за собой – начинают волосы вставать под шапкой даже. Даже такие волосы – и те встают.
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