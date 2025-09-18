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Какие книги читают минчане? Опрос

18 сентября 2025 11:09
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Какие книги читают минчане? Опрос-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Вот это настоящий книжный рай! И как теперь определиться с выбором? Думаю, что в этом вопросе мне точно помогут минчане.

Какие книги читают минчане? Опрос-3

Расскажите, какие книги сейчас ищете? 
– Типа Джойса что-то. 

Какие книги читают минчане? Опрос-5

У меня осень, очень ждала «Мертвые души» Гоголя. Я люблю листать, я люблю понюхать книжку, чувствовать книжку в руках. 

Какие книги читают минчане? Опрос-7

Уже это ушло. 
– Это для романтиков. 
– Таскать книгу за собой – начинают волосы вставать под шапкой даже. Даже такие волосы – и те встают. 

Подробнее смотрите в видео.

# Книги # Опрос минчан # Опрос # Вероника Макаревич

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