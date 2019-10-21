Президент Беларуси на встрече с руководством Свердловской области: «Развивать сельское хозяйство можно и на Сахалине»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с руководством Свердловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам регион является одним из наиболее развитых научно-промышленных центров. Надо отметить, что глава государства и российский губернатор уже встречались 5 лет назад, и то, что тогда стороны планировали, сегодня уже выполнено. Ну а какой будет дорожная карта на предстоящие годы – в материале Евгения Пустового.

Причин у такой радостной встречи несколько. Товарооборот между Беларусью и Свердловской областью России растет. А все, о чем 5 лет назад Президент Беларуси и губернатор центрального уральского региона договорились – выполнено. Время вновь садиться за стол переговоров и намечать новые торгово-экономические пути.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заметную долю в объемах взаимной торговли занимают наши совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60 % турбин, которые мы используем в Беларуси. Вы знаете, что Беларусь – это машиностроительная страна, и в любом сегменте мы имеем хорошие не просто наработки, но хорошие товары. У нас есть возможности для развития новых направлений сотрудничества, в том числе и в науке, и в сельском хозяйстве. В целях успешной реализации совместных проектов в этих перспективных сферах необходимо задействовать весь научно-технологический и кадровый потенциал. Мы настроены максимально быстро выйти на конкретные договоренности. Знайте, если мы о чем-то договоримся, по исполнению никогда не будет никаких задержек.

Екатеринбург был и остается промышленным центром России. Но вместо государственных гигантов пришли мировые корпорации. А вот потребности в технике остались: от коммунальной до сельскохозяйственной. И несмотря на российские «Доны» и «КАМАЗы», до Урала добрались белорусские МАЗы и комбайны с логотипом «Палессе». А сейчас здесь движутся к промышленной кооперации. Гигантам из Жодино подошел мотор из Екатеринбурга.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области России:

БелАз с двигателем российским, уральским двигателем прошел испытания, он уже уехал на карьер работать. Мы и дальше планируем расширять наше сотрудничество. По-прежнему 60 % техники для агропромышленного комплекса покупаем здесь, в Беларуси. Мы постоянно работаем над расширением линейки. Мы говорим друг другу рекламации, мы говорим о том, что нужно изменить, мы постоянно улучшаем.

В Екатеринбурге работает представительство нашего Посольства. На Урале по названию дилерской сети можно изучать всю палитру белорусских брендов. В 2018 году товарооборот обогнал 2017-й практически на 20 % и превысил 430 миллионов долларов. Итоги 9 месяцев 2019 года – практически 306 миллионов у. е. При положительном для нас сальдо в 2,5 миллиона.

Рост есть. Но экономические вершины Уральских гор мы еще не покорили. Александр Лукашенко предлагает развивать самые перспективные проекты уже на будущий год. В 2020-м – 20-летний юбилей соглашения о сотрудничестве между Минском и Свердловской областью.

Александр Лукашенко:

Белорусское предприятие «Белкоммунмаш» может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев, притом цены будут несравнимо ниже даже по сравнению с предприятиями России. Для обновления подвижного состава города Екатеринбурга и области мы можем предложить широкий спектр пассажирской техники, включая такой инновационный и экологичный транспорт, как электробусы. У нас также есть наработки по созданию системы диспетчеризации регулярного городского транспортного сообщения. Белорусские специалисты предлагают свои инжиниринговые услуги при строительстве социальных объектов, автодорог, мостов, мусороперерабатывающих комплексов. Я знаю, вы очень много строите. У вас просто огромные планы. Вы один из ведущих регионов по строительству. Если вам нужна будет наша поддержка и помощь строителями – пожалуйста. Под ключ, если нужно. Одним из направлений сотрудничества, естественно, важным для Свердловской области, несмотря на то, что это северный край, является сельское хозяйство. Мы имеем определенный опыт в этом плане. Я часто привожу в пример Сахалин – это куда дальше. Создали уникальный комплекс для этого региона, для того, чтобы просто показать, что там можно производить сельхозпродукцию. Развивать сельское хозяйство можно и на Сахалине.

За 9 месяцев 2019 года на треть выросли продажи нашей техники, наполовину – белорусской молочки. Но действительно как сыр в масле на Урале наши лазеры и жидкие кристаллы – экспорт вырос на 75 %. Екатеринбург – город-миллионник и один из самых наукоемких мегаполисов России. Это заметно даже в промо видео города. Решить формулу IT-развития со ссылкой на белорусский пример будет значительно легче.

Кстати, поиском взаимовыгодного алгоритма сотрудничества в IT-сфере уже занялись. Об этом говорили на встрече российского губернатора в белорусском правительстве. Сегодня свое слово сказал и бизнес. Уже в четвертый раз собрался совместный Совет делового сотрудничества. «Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области Пока деловые круги калькулировали наши дружеские связи, во Дворце Независимости звучал важный посыл. Экономика – это основа, но не главное в отношениях. Белорусская политическая почва была и остается самой плодородной для для новых ростков союзнической интеграции.

Переговоры во Дворце Независимости с руководством российских регионов обычно проходят в так называемом губернаторском зале. Благо он просторный – вместил даже такую представительную команду с Урала. Явный посыл – укреплять сотрудничество. Екатеринбург – один из крупнейших экономических центров мира – в списке – City-600. Это 6 сотен городов, производящих 60 % глобального ВВП. Консалтинговые агентства прогнозируют: через 6 лет рост валового продукта города достигнет миллиардов долларов. Важная роль отведена и сотрудничеству с Беларусью. Сегодняшние переговоры во Дворце Независимости закончились так же, как и начались – в позитивном ключе. Вот и российский посол охотно давал интервью белорусским журналистам.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайны и Полномочный Посол России в Беларуси:

Подтверждены и прежние договоренности. Та линейка, в том числе взаимодействия в сферах машиностроения, жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса, пищевой промышленности, системы гуманитарных связей, культурных, туризма – она только подтверждена. Это мощная перспектива. Сам объем и стремление обеих сторон приумножить уровень товарооборота 2012 года – это сотни миллионов долларов. Мне кажется, важный вклад в структуру товарооборота, внешнеторгового оборота Республики Беларусь подкрупляет стилистику в Союзном государстве. Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»

У нашего главы государства теплые воспоминания о городе. А у нашей страны такие же теплые отношения с этим по расстоянию далеким регионом: от Минска до Екатеринбурга – 20-я часть от длины экватора. Но близким – в ментальном понимании. Сегодня официальная делегация возложила цветы к стеле «Минск – город-герой».