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«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области

21 октября 2019 11:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко, встречаясь 21 октября с губернатором Свердловской области, отметил особую задачу Минска в объединении славянских стран и высоко оценил экономическое сотрудничество с этим российским регионом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области-1

Глава государства и губернатор уже встречались пять лет назад. Намеченные тогда планы реализованы. Время новых целей. Свердловская область является одним из самых развитых научно- промышленных центров России. А Екатеринбург – один из крупнейших экономических центров мира. Он в  списке – City-600. Это шесть сотен городов  производящих 60% глобального ВВП. Консалтинговые агентства прогнозируют через  шесть лет  рост валового продукта города достигнет 40 млрд долларов. Сотрудничая с Беларусью этого будет легче достичь.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь неотделима от славянских народов. Так уж случилось в последнее время, что Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов. Мы рассматриваем развитие сотрудничества с вами, со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений. Я часто также говорю о том, что в свое время, когда между Россией и Беларусью были не лучшие времена (бывали и такие), именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло союз Беларуси и России.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области-7

Свердловская область, несмотря на географическую удаленность (хотя при современном уровне связи это уже не такие большие расстояния) это надежный партнер для Беларуси, это близкие нам люди и близкий регион.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области-10

Встреча во Дворце Независимости подкреплена и другими мероприятиями. В четвёртый раз проходит совместное заседание Совета делового сотрудничества. Также намечена встреча с правительством Беларуси. Цель – укрепить промышленную кооперацию и интеграцию в других перспективных областях.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области-13

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области России:
Сегодня приехали большой делегацией: здесь и руководители законодательного собрания, главы муниципалитетов, мэр Свердловской области Екатеринбурга, министр. Мы привезли огромное количество предприятий, по предварительной договоренности сотрудничество предприятий российских с белорусскими коллегами принесет значительную пользу. Конечно, это вопросы, связанные с машиностроением. По-прежнему 60% техники для агропромышленного комплекса покупаем здесь, в Беларуси.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области-16

Наряду с традиционными статьями экспорта на Урале нуждаются в наших инновационных продуктах – мы поставляем туда лазеры. Новая отрасль для сотрудничества – IT-технологии. В Екатеринбурге задумываются над созданием свой силиконовой долины.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области-19

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Республика Беларусь один из лидеров по становлению новых институтов развития. Парк высоких технологий – совершенно уникальный проект, мы знаем, что Президент уделяет этому проекту огромное внимание, льготы – 100-летний льготный режим для резидентов ПВТ.
В Екатеринбурге тоже есть точки соприкосновения представителей новой сферы национальных экономик, цифровой экономики, по внедрению цифровых платформ, программ и цифровизации нашей жизни. Только не забыть, что она не вся будет цифровая, она должна сохраняться в режиме дружбы и доверия друг другу.

«Это надежный партнёр для Беларуси». Александр Лукашенко обсудил сферы сотрудничества с губернатором Свердловской области-22

По итогам 201 года совместный товарооборот превысил 430 миллионов долларов. По итогам 9 месяцев 2019 наполовину выросли продажи белорусской молочки, на треть – нашей техники.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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