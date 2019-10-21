МВФ изучает влияние климата на мировые финансовые рынки

Новости Беларуси. Международный валютный фонд изучает влияние климата на мировые финансовые рынки и целесообразность учета этого влияния при оценке рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ исследует, насколько возможно учитывать влияние климата на рынки акций и облигаций. Финансовые затраты на последствия изменений климата были предметом многих дискуссий в фонде во время заседаний. Для некоторых экономик климатические изменения составляют краткосрочный риск, а для кого-то наоборот – проблема долгосрочной перспективы.