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МВФ изучает влияние климата на мировые финансовые рынки

21 октября 2019 15:07
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Новости Беларуси. Международный валютный фонд изучает влияние климата на мировые финансовые рынки и целесообразность учета этого влияния при оценке рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ изучает влияние климата на мировые финансовые рынки -1

МВФ исследует, насколько возможно учитывать влияние климата на рынки акций и облигаций. Финансовые затраты на последствия изменений климата были предметом многих дискуссий в фонде во время заседаний. Для некоторых экономик климатические изменения составляют краткосрочный риск, а для кого-то наоборот – проблема долгосрочной перспективы.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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