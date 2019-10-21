Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с руководством Свердловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам регион является одним из наиболее развитых научно-промышленных центров.

Неофициальная столица Урала – судьбоносное место российской истории. На тамошней партийно-административной почве вырос первый президент России – Борис Ельцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Друг нашего Президента.

Александр Лукашенко на встрече с руководством Свердловской области: «Развивать сельское хозяйство можно и на Сахалине»