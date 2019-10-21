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Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»

21 октября 2019 19:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с руководством Свердловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам регион является одним из наиболее развитых научно-промышленных центров.

Неофициальная столица Урала – судьбоносное место российской истории. На тамошней партийно-административной почве вырос первый президент России – Борис Ельцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Друг нашего Президента.  

Александр Лукашенко на встрече с руководством Свердловской области: «Развивать сельское хозяйство можно и на Сахалине»

Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бывал, к счастью, в Свердловске в свое время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Именно крепкий. Я уехал тогда с таким впечатлением. Я был зимой (или весной – снега было много), и мне понравился город. Екатеринбург я сравнил с Беларусью – примерно и у нас такая погода бывает. Там живут крепкие, по-настоящему крепкие люди.

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Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»-4

Александр Лукашенко: «Я бывал в Свердловске в своё время. И мне очень понравился этот крепкий рабочий город»-6

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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