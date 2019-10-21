Новости экономики за 21.10.2019

Новости Беларуси. Как изменения климата влияют на мировые финансовые рынки, где за рубежом востребовано белорусское сухое молоко и как изменится реальная зарплата в 2020 году по прогнозам правительства? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. ЗАРПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ ПЕРЕСЧИТАНЫ Правительство Беларуси, с учетом поручения главы государства, обновило прогноз по росту экономики на 2020 год с 2,5 до 2,8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличенный рост будет достигаться за счет IT-сферы, дефицитного бюджета, роста зарплаты и зарубежных инвестиций. Планируется, что реальная зарплата в 2020 году вырастет на 2,5 %. Почти 2 миллиарда рублей дополнительно направят на зарплаты бюджетникам. По базовому сценарию развития экономики около 15 миллиардов рублей позволит обеспечить соотношение зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне 80 %. ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БИРЖУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 38 %

Сливочное масло в лидерах экспорта молочной продукции за рубеж по результатам биржевой торговли. Продали продукта на 80 миллионов рублей с начала года. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период 2018 года. Стратегическим рынком сбыта остается Россия: спрос стабильный, связи наработаны, удобная логистика. В три раза увеличились поставки сухого молока за рубеж. Здесь наряду с Россией лидером по закупкам стал Казахстан.