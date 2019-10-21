«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

Новости Беларуси. Истории сотрудничества Беларуси и Кубы более полувека. 22 октября в нашу страну с официальным визитом прибудет кубинский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба государства объединяет не только дружба, но и общий взгляд на международную политическую повестку. Обе страны являются членами Движения неприсоединения, Остров Свободы активно поддерживает Беларусь во вступлении во Всемирную торговую организацию.

Кстати, что касается экономики, то в этом направлении резерв для развития колоссален – уверены эксперты. Товарооборот за 2018 год составил 17 миллионов долларов. Причем 15 из них на счету белорусских поставщиков.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

У нас есть большой интерес наших предприятий к кубинским партнерам, к кубинскому рынку. Куба помогает нам продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна, в Латинскую Америку. Там хорошо знают нашу продукцию. Именно поэтому мы традиционно, например, участвуем в Гаванской выставке. В этом году 8 наших предприятий в ноябре представят свою продукцию в Гаване. А бизнес-делегация – это примерно 20 бизнесменов.