«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

Новости Беларуси. Истории сотрудничества Беларуси и Кубы более полувека. 22 октября в нашу страну с официальным визитом прибудет кубинский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оба государства объединяет не только дружба, но и общий взгляд на международную политическую повестку. Обе страны являются членами Движения неприсоединения, Остров Свободы активно поддерживает Беларусь во вступлении во Всемирную торговую организацию.
Кстати, что касается экономики, то в этом направлении резерв для развития колоссален – уверены эксперты. Товарооборот за 2018 год составил 17 миллионов долларов. Причем 15 из них на счету белорусских поставщиков.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
У нас есть большой интерес наших предприятий к кубинским партнерам, к кубинскому рынку. Куба помогает нам продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна, в Латинскую Америку. Там хорошо знают нашу продукцию. Именно поэтому мы традиционно, например, участвуем в Гаванской выставке. В этом году 8 наших предприятий в ноябре представят свою продукцию в Гаване. А бизнес-делегация – это примерно 20 бизнесменов.
Рикардо Кабрисас Руис, вице-президент правительства Кубы:
У нас отличные отношения с Беларусью в политическом плане. Однако хотелось бы улучшить отношений в торгово-экономическом, финансовом планах и в сотрудничестве в целом.
Очень важный вектор наших взаимоотношений – сельское хозяйство, здравоохранение, экспорт услуг, биотехнологии, фармацевтика, машиностроение. Я думаю, что вообще существует огромный потенциал для того, чтобы сотрудничать на взаимовыгодной основе.
У Кубы есть закон об инвестициях – это часть концепции страны по социально-экономическому развитию. Эффективное участие иностранного капитала предполагает ряд преференций для тех, кто примет решение инвестировать на Кубе.
Официальный визит в Беларусь станет частью турне кубинского лидера по европейским странам. Кстати, Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы, выборы прошли чуть менее двух недель назад. Должности президента и премьер-министра появились на Острове Свободы в результате референдума, который прошел в минувшем феврале.