Президент: Беларусь заинтересована участвовать в создании на Сахалине территорий опережающего социально-экономического развития

Новости Беларуси. Совместные проекты 5 октября обсуждали Беларусь и Сахалин. Делегация российского региона находится в Минске с визитом. Александр Лукашенко встретился с губернатором этой области.

К слову, Олег Кожемяко в этой должности меньше месяца. И примечательно, что наша страна – одна из первых заграничных командировок в рабочем плане. Но в Беларуси он не впервые.

10 тысяч километров разделяют Беларусь и Сахалин. Но и это расстояние не помеха для прямых контактов с российскими регионами. И в помощь официальному Минску и самой отдаленной области России – межправительственное соглашение. Оно было подписано в Сочи как раз накануне этого визита.

Если Сахалин для Беларуси «темная лошадка», то вот руководитель региона личность у нас уже известная. Последние восемь лет Олег Кожемяко возглавлял Амурскую область. И только три недели назад был избран на пост губернатора Сахалинской. Став у руля региона, Олег Кожемяко пошел проторенной дорогой – приехал в Беларусь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пока же объем товарооборота складывался незначительно, в пределах $2-4 млн. Конечно, сказывается и территориальная отдаленность, сложная логистика, трудные климатические, погодные условия. Еще раз подчеркну: учитывая опыт Амурской области, ваш опыт, я уверен, что мы наладим аналогичные отношения, как с предыдущим вашим местом работы, потому что за последние три года Амурская область стала лидером в торгово-экономическом сотрудничестве по товарообороту между Беларусью и субъектами Дальневосточного округа. Опыт есть. Мы на основании этого опыта можем кардинально изменить ситуацию.

Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Российской Федерации:

Для нас сотрудничество с Беларусью очень важно. Мы видим за те годы сотрудничества, как динамично развивается Республика Беларусь. Это единый язык, единое понимание. Мы берем здесь многие уроки и внедряем их в свои регионы. И по технологиям, и по технике. Действительно, мы видим, сколько много сделано за последние годы.

Дальневосточный остров богат на природные ресурсы. На Сахалине осуществляются крупные международные проекты по добыче и транспортировке углеводородов. Параллельно расширяется инфраструктура. Сюда три года назад уехал десяток белорусских самосвалов. Сегодня нужны еще.

Александр Лукашенко:

Белорусские предприятия готовы принять самое активное участие в строительстве автодорог, логистических центров в Сахалинской области. Перспективным является сотрудничество в сфере пассажирского транспорта, в том числе на газомоторном топливе. Вы можете рассчитывать на наши технологии, оборудование, технику, проектные, инжиниринговые услуги, потребительские товары по реализации программ в своем регионе. В нынешних непростых экономических условиях мы предоставляем возможность приобретения нашей отечественной продукции по выгодным схемам финансирования, нам также интересы проекты создания на Сахалине территорий опережающего социально-экономического развития. По-моему, 29 проектов где-то вы будете осуществлять. Если там найдется место Беларуси, вы хорошо знаете наши возможности, подскажете нам – мы с удовольствием будем принимать в этом участие. И, поверьте, вы с нами проблем иметь не будете, претензий к нам тоже иметь не будете.

Сахалин сегодня активно развивается. Два года назад российское руководство анонсировало так называемый «разворот к Тихому океану». Заявлено о создании на Сахалине территорий опережающего социально-экономического развития. Это специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями для инвесторов.

В самой отдаленной области России осуществляется около 30 проектов из этой серии. Все для того, чтобы как магнитом притягивать деньги в регион. Это даст толчок для развития Дальнего Востока. Белорусам интересны промышленная кооперация и агросектор в регионе. Соотношение «цена-качество» на наши сельхозмашины вполне устраивает Сахалин.

Олег Кожемяко:

Нас объединяет и давняя дружба, и совместная работа, и совместная реализация многих проектов, и надежность Беларуси как государства, которое гарантирует качество, гарантирует сопровождение. Мы это, безусловно, видели и в других регионах, когда работали с вами. Это и хорошее качество техники, которая великолепным образом зарекомендовала себя ранее на амурских полях. И благодаря именно этой технике за пять лет мы достигли трехкратного объемов урожаев, превышающего 600 тысяч. Мы вышли на более полутора миллионов тонн. И это благодаря «Полесью», Гомельскому заводу, благодаря тем тракторам, которые поставляли.

Леса много, а вот предприятий, способных перерабатывать этот природный ресурс, не хватает. Как и техники. Не только для работы в лесу, но и во дворах жилых домов.

Население острова сравнимо с белорусским Гомелем. Отсюда интерес к «амкадоровской» линейке: дорожной, лесозаготовительной. Кстати, зимой на Сахалине серьезно заметает. Снегоуборочные машины поставят на остров до конца года, то есть до серьезных холодов.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор»:

Сахалинский край – край со сложными метеопогодными условиями, поэтому техника готова, мы готовы подстраиваться под рынок.

Обновляется на Дальнем Востоке и парк пассажирской техники. Первые 50 автобусов хотят закупить сахалинцы в Минске до конца года. Тест-драйв провел сам губернатор.

Договариваются о поставках продукции машинпрома, но в уме держат сервисные центры для обслуживания техники.

Олег Кожемяко:

Когда создается одна база ремонтная, одна сервисная, одна обучающая и по автобусам, и по этой технике, тогда меньше вопросов возникает и с ресурсом, и с ремонтом, с обучением персонала.

В программе визита делегации значатся агрокомбинат «Ждановичи» и центр по плодоовощеводству. Сахалинцы не скрывают, что в регионе нужны свои продукты взамен импортных. Мясо, сухое молоко, сыры, масло – все это готовы покупать в Беларуси. Но просят: научите, как самим себя накормить. Не случайно совместную рабочую группу возглавит министр сельского хозяйства.

В Правительстве обсуждали, как расширить сотрудничество. До конца года Беларусь и Сахалинская область договорились подготовить план действий по развитию торгово-экономического взаимодействия на ближайшие три года. То есть конкретные шаги по продвижению общей торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.