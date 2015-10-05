Новости Беларуси. Белорусская снегоуборочная техника отправится на Сахалин. Такая договоренность достигнута 5 октября в Минске. С визитом в нашу страну приехала представительная делегация этого российского региона во главе с губернатором. В программе: посещение флагманов белорусского машиностроения. Утром гости уже ознакомились с новинками модельного ряда «Амкодор». По душе пришлось сразу несколько образцов дорожной техники. Первую партию машин в этот дальневосточный регион отправят уже до конца года. В целом же проект рассчитан на пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Российской Федерации:

Сам по себе «Амкодор» — предприятие, которое имеет под собой хорошее технологическое оснащение, всегда они готовы адаптировать свою технику под сложившиеся географические, климатические условия данного региона. Нам сегодня необходимы как минимум 50 погрузчиков для дворов. Для нас важна техника для лесозаготовки, несколько комплексов мы возьмем здесь. Мы рассматриваем их как партнеров, которые смогут не только поставлять технику, но и создать центры обучения, создать сервисные центры и в последующем сформировать там сборочные производства.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор»:

Сахалинский край — это край со сложными метеопогодными условиями, поэтому мы готовы подстраиваться под рынок, мы готовы совместно с нашими конструкторами работать под те региональные особенности, которые там складываются, находить общие решения. Мы видим в лице губернатора нашего надежного партнера. Я надеюсь, что у нас все получится, мы найдем точки соприкосновения, и это будет залог будущего нашего совместного сотрудничества.