На Союзном Совмине России и Беларуси обсудили более 30 вопросов

Новости России. Беларусь и Россия рассматривают возможности совместной защиты внутренних рынков. Эта тема поднималась на Совете министров Союзного государства. Внутри него пограничного и таможенного контроля нет. Однако опыт Западной Европы с наплывом нелегальных мигрантов наводит на серьезные размышления. Как застраховаться от этого? – вопрос дискуссионный. Россия предложила проект – Единая виза Союзного государства.

Кстати, и встречаться в рамках Союзного Совета министров будут отныне чаще. Договорились вернуться к практике двух заседаний в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На главной стройке Союзного государства кипит работа. Возведение АЭС – один из самых масштабных проектов Беларуси и России. Объем совместных инвестиций составит несколько миллиардов долларов. Первый энергоблок в Островце запустят в 2018. Затратный проект окупится уже буквально через несколько лет, считают специалисты.

Перт Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси:

Почему это делается совместно? Потому что у нас была очень сильная кооперация. Любое производство, материалы или технологии, которые были у нас в Советском Союзе, готовились и там, и там – не важно, но был конченый результат. Задача – это не потерять, а наоборот развить.

Мирный атом – далеко не единственный совместный проект. Наработки есть в сельском хозяйстве, науке, промышленности. Сейчас реализуется программа «Недра». Задача белорусских и российских ученых – обнаружить новые залежи полезных ископаемых.

На неделе совместные планы обсуждали и на Союзном Совете министров в Москве. На повестке дня более 30 вопросов. Главная тема – экономика. В последнее время совместный товарооборот снизился. Повлияла внешняя конъектура. Внутренний курс остался прежним.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы активно поддерживаем и развиваем кооперационные связи. В настоящее время мы готовы предложить российским партнерам высококачественную продукцию, в производстве которой заинтересованы субъекты хозяйствования Российской Федерации. Покупая наши тракторы, зерноуборочные комбайны, вы поддерживаете и своих производителей. Так как металл, комплектующие, необходимые для их производства, приходят к нам из Российской Федерации, и на российскую составляющую приходится около 60%. А это и рабочие места, и деньги за поставленную продукцию.

Это один из этапов промышленной кооперации. Стороны подписали дорожную карту сотрудничества. Беларусь и Россия – тесные промышленные партнеры еще с советских времен. За последние два года число совместных белорусско-российских предприятий выросло на 15%. Главная задача – углубить эти связи, а на их основе выстроить интеграцию и в рамках ЕАЭС. Некоторые элементы уже сейчас отрабатывают на практике.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Есть технологическая цепочка – давайте ее наращивать. У меня знакомые разрабатывают новый вид транспорта. Они из Москвы, конструкторское бюро открыли в Минске. Потому что много инженеров. И если вы со своей деятельности платите налоги, то очень просто работать.

Если о промышленной кооперации в Союзном государстве задумались давно, то введение единой визы – достаточно новая идея. Впервые Дмитрий Медведев озвучил ее в 2012 году. Сейчас, глядя на Западную Европу, где разгорелся миграционный кризис, она вновь стала актуальной.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

Мы создаем с Республикой Беларусь такой маленький «шенген» на двоих. Почему это важно? Во-первых, потому что международная миграционная практика очень сложная. И мы, конечно, очень бы не хотели, чтобы перед нашими странами возникли такие проблемы, которые сейчас возникли в Европейском союзе. Даже если мы на это пойдем, это все равно не будет означать утраты суверенитета государств в отношении персон грата и нон грата.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента (Россия):

С моей точки зрения, лучше было бы расширить еще, взяв Казахстан. С Казахстаном немножечко сложнее – то есть также можно ехать с внутренним паспортом, но все-таки там есть понятие паспортного контроля. Учитывая, что Беларусь, Российская Федерация и Казахстан – это ядро Евразийского экономического союза, без формирования единого рынка труда здесь не обойтись. Соответственно, единая виза, я думаю, что это абсолютно правильно.

Ольга Коршун, СТВ:

На Союзном Совмине зашла речь и о совместных поставках продукции. И вот в центре Москвы выросли такие столы изобилия, где есть и экзотические фрукты, и мясо, и рыба, и дальневосточные крабы. Но вот найдется ли место на этом столе для белорусских поставщиков? На этот вопрос политики уже ответили. Один из главных итогов Союзного Совмина – интеграция двух стран продолжится.