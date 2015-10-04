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Беларусь на ярмарке в Новосибирске представили около 30 предприятий

04 октября 2015 19:14
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Новости России. Отечественные товары успешно попадают на новые рынки. Ярмарка, которая на неделе прошла в Новосибирске, показала, что потребитель даже за 4 тысячи километров охотно голосует рублем за продукцию, маркированную «Сделано в Беларуси». Это говорит о том, что белорусские товары – это действительно хорошо известный бренд. И главные вопросы: сколько нашей продукции могут вместить новые рынки и как наладить бесперебойные поставки? Корреспондент программы «Неделя» на СТВ преодолела 4 тысячи километров накануне визита в Беларусь губернатора Новосибирской области.

«Молодой и перспективный». Этот эпитет как нельзя лучше описывает Новосибирск. Городу чуть более ста лет, а он уже третий в России по численности населения. Неудивительно, что регион по многим пунктам интересен нашей стране, а, главное, этот интерес взаимен. Вот и на неделе в столице Сибири снова наводили мосты. В составе делегации – руководители крупнейших предприятий Беларуси.

Наталья Калиновская, заместитель генерального директора мясокомбината:
Первый человек, которого я встретила на Новосибирской земле – это водитель. Он задал вопрос: «Скажите, а белорусские консервы привезли?» Если есть интерес у потребителей, значит, найдется фирма, которая сможет просчитать свою выгоду от продажи белорусской консервы на новосибирском рынке.   

Николай Симонов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:
Белорусские сыры нам серьезно помогли в течение этого года восполнить те потери, которые мы понесли от международных санкций. И те новые предложения дадут дополнительный толчок для развития наших связей для поставки продуктов.

Сегодня более пяти десятков белорусских и новосибирских предприятий работают напрямую. Есть и совместные предприятия, но все это – капли в море в сравнении с потенциалом.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
В ярмарке, которую мы провели в Новосибирске в прошлом году, участвовали только шесть предприятий, на сегодняшний день изъявили желание участвовать и приехали сюда около 30. Это говорит о том, что товары Республики Беларусь востребованы. Самое главное — нам организовать этот бизнес.  

Расстояние между Минском и Новосибирском внушительное – 4,5 тысячи километров. Решить логистическую проблему может прямой рейс. Этот вопрос обсуждается. А вот где вопросов нет, так это в деле вкусов…

Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области:
По качеству с белорусской продукцией вряд ли какая-то продукция может сравниться. Дай вам Бог побольше соответствовать тому,  какую высокую планку подняли.

Заместителя губернатора Новосибирской области мы встретим и на открытии белорусской ярмарки. К дегустации присоединится и мэр города.

Белорусская ярмарка на центральной площади Новосибирска проходит во второй раз. Что называется, по многочисленным просьбам. Нашу продукцию можно найти и в местных магазинах, но это надо еще хорошо поискать, а здесь все и в одном месте.  

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Чтобы понять,  насколько здесь ждали белорусскую продукцию, достаточно взглянуть на очередь. Эта, к примеру, за нашей молочкой. И такая картина уже в первые часы после официального открытия ярмарки.

Мясо и сало, консервы и соления, сыры, конфеты, овощи… Ассортимент фирменной продукции в этом году в разы шире. По прогнозам и заметному ажиотажу, товар должен уйти под ноль.

Жители Новосибирска:
Попробовать хотим белорусскую продукцию. Говорят, что хорошая. Слышали, что натуральный продукт.

Я взяла масло сливочное, сыр и сметану.

Вкусно! Свежее, сочное!

Я вот еще товарищам позову, которые гоняются за вашим сыром, они «приплывут»! Я что хочу, сказать: вкусная продукция! Молодцы!

Кроме продуктов, белорусы привезли лен, трикотаж, мех, обувь. Возможно, в следующий раз товарных позиций станет еще больше. Принимающая сторона уже заявила, что такие ярмарки должны стать традиционными.

# Экономика # Валерий Иванов # Беларусь-Россия # Сергей Семка # Николай Симонов

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