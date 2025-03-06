Акценты на год расставлены – в Минэкономики прошло расширенное заседание коллегии

При высоких темпах роста экономики обеспечена ее сбалансированность. Вот, пожалуй, ключевой тезис, который характеризует состояние дел в национальном хозяйстве. Его 6 марта озвучил министр экономики Юрий Чеботарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь демонстрирует успехи в достижении высоких результатов. За прошлый год ВВП республики вырос на 4 % – и это выше среднемировых значений. Исторического максимума достигла и средняя заработная плата. Хорошая динамика инвестиций. Не сбавлять темп планируем и дальше. Сегодня в задачах у профильного ведомства – подготовка программы социально-экономического развития до 2030 года. Приоритет – поддержание комфортного уровня жизни населения и его благосостояние. А цели, задачи и инструменты будем структурировать новые, отметил министр.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Программа будет строиться на основных положениях Национальной стратегии устойчивого развития. Напомню, ее правительство уже рассмотрело. И в основном одобрило. Поэтому все основные элементы, индикаторы и посылы будут в том числе погружены в программу социально-экономического развития. Будет несколько приоритетов в программе, которые мы будем вертикализировать через госпрограммы. С постановкой конкретных индикаторов, которые будут измеримы, достижимы. И мы будем понимать, за счет каких проектных мероприятий мы это получим.

Говорили сегодня и о векторах работы госорганов, местной власти, научного и бизнес-сообщества. Тесный тандем, разумеется, на пользу национальному результату. Прорывные инвестпроекты, стимулирование предпринимательской инициативы и наращивание вклада малого и среднего бизнеса в экономику – акценты на год расставлены.