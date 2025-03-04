Лукашенко поручил развивать в Беларуси майнинг криптовалют

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу вновь назначенному главе Министерства энергетики Алексею Кушнаренко развивать в нашей стране майнинг криптовалют. Соответствующее поручение глава государства озвучил во вторник, 4 марта, во время кадровых решений по промышленному блоку правительства, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что по вопросу криптовалют к нему обращаются все больше людей. И, если это выгодно для страны, то это делать нужно с учетом, что в Беларуси избыток электричества есть. «Пусть делают они эту криптовалюту, вы видите, каким путем идет мир, особенно крупнейшая экономика», – сказал Президент.

Лукашенко убежден, что спрос на криптовалюту будет, потому может и нам самим стоит заняться этим вопросом. «Мы привлекаем каких-то инвесторов, продаем им электроэнергию, но нужно делать самим и предложения такие есть», – обозначил белорусский лидер.