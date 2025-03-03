Лукашенко: надо поставить железную задачу – как никогда мы должны экономить в этой пятилетке

Начавшаяся в Беларуси пятилетка качества, учитывая, разумеется, далеко не самую благоприятную мировую конъюнктуру, будет непростой, потому национальная экономика должна работать как часы, следуя четкому, взвешенному и прагматичному плану. Такова тональность сегодняшних заявлений Президента, адресованных правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики предстоит разработать программу развития на ближайшие пять лет, главное требование – учесть опыт.