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Лукашенко: надо поставить железную задачу – как никогда мы должны экономить в этой пятилетке

03 марта 2025 16:56
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Начавшаяся в Беларуси пятилетка качества, учитывая, разумеется, далеко не самую благоприятную мировую конъюнктуру, будет непростой, потому национальная экономика должна работать как часы, следуя четкому, взвешенному и прагматичному плану. Такова тональность сегодняшних заявлений Президента, адресованных правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики предстоит разработать программу развития на ближайшие пять лет, главное требование учесть опыт.

Лукашенко: надо поставить железную задачу – как никогда мы должны экономить в этой пятилетке-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Хотелось, чтобы мы, опираясь на тот опыт, который накоплен, не переписывали положения программы старой и не переносили в новую, а чтобы это была программа настоящая и представляла собой лицо не только Николая Геннадьевича, но и Министерства экономики. Что касается Министерства финансов, надо обеспечить устойчивость бюджетной системы. Людей, претендующих на бюджетный рубль, у нас достаточно. Министерство финансов должно быть жестким фильтром для таких желающих и инициаторов. Каждый рубль надо беречь. Надо поставить железную задачу – как никогда мы должны экономить в этой пятилетке. Надо создать условия для качественной работы всех бюджетных организаций, и задача министра в этой связи – максимально упростить и автоматизировать их деятельность.

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# Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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