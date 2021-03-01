Прямой эфир

Председатель КГК: по результатам мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен

01 марта 2021 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пресечение посредничества и выплат зарплат в конвертах, ценообразование, эффективное управление госсобственностью, контроль за расходованием бюджетных средств. Во Дворце Независимости подвели итоги работы Комитета государственного контроля за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Председатель КГК: по результатам мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен-1

Комитет государственного контроля рекомендовал аптечным сетям снизить цены еще до постановления Совмина и не дожидаясь проверок. Большинство продавцов прислушалось к рекомендациям, и стоимость базовых лекарств действительно снизилась. С недобросовестными аптеками специалисты КГК продолжают работу.  

Председатель КГК: по результатам мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен-4

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:  
По нескольку раз в неделю созданные группы мониторят аптечную сеть. По результатам этих мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен. Во-первых, это касается тех, кто не предпринял должных мер. К сожалению, так и есть.  

Во-вторых, по некоторым позициям, по нашему мнению, цены снижены недостаточно, по сравнению с тем, как они были повышены изначально. Многие это увязали с отменой льготы по НДС. Льгота по НДС – это 10 %, а цены повысили на 30 % некоторые. Он 10 % скинул, 20 % осталось. Наверное, это не совсем правильно. Поэтому цены должны быть объективными, разумными, справедливыми.  

Председатель КГК: по результатам мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен-7

По поручению главы государства, несмотря на общую тенденцию к снижению проверок, Комитет серьезно возьмется и за предприятия, на которых выявлены факты выплаты заработной платы в конвертах. Такая серая схема позволяет уйти работодателю от полноценной уплаты налогов, но лишает сотрудника заслуженных выплат в службы социального страхования и пенсионного фонда.  

Еще одно поручение Президента – изучить ситуацию и навести порядок с объектами незавершенного строительства. Как выявили сотрудники КГК, проблема действительно серьезная. Сегодня в стране больше 4 тысяч долгостроев, причем почти половина из них не строится уже более 5 лет. Еще 19 % «заморожены» больше 20 лет. По каждой такой стройке будет принято отдельное решение.  

Председатель КГК: по результатам мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен-10

Александр Лукашенко коснулся и состояния дел в Брестской области. Указом Президента Василий Герасимов по совместительству недавно назначен в этот регион уполномоченным представителем главы государства. Президент основной задачей работы по этому направлению обозначил поиск резервов для роста экономики и укрепление исполнительной и технологической дисциплины.  

Читайте также:

Президент о ценообразовании в Беларуси: мы не должны позволить разного рода «очумелым» наживаться на бедах людей

«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину». Александр Лукашенко об ответственности за получение зарплат в конвертах

Александр Лукашенко: «Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси»

# Комитет госконтроля # Экономика # Александр Лукашенко # Василий Герасимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений
28 февраля 2021 17:58

«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений

«Уверен, что белорусские семена обойдут импортные». Белорусские аграрии готовятся выйти в поля
28 февраля 2021 17:45

«Уверен, что белорусские семена обойдут импортные». Белорусские аграрии готовятся выйти в поля

Аналог хранилища на Шпицбергене. В этом белорусском банке семян есть уже 43 тысячи образцов
28 февраля 2021 17:30

Аналог хранилища на Шпицбергене. В этом белорусском банке семян есть уже 43 тысячи образцов