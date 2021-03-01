Председатель КГК: по результатам мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен
Новости Беларуси. Пресечение посредничества и выплат зарплат в конвертах, ценообразование, эффективное управление госсобственностью, контроль за расходованием бюджетных средств. Во Дворце Независимости подвели итоги работы Комитета государственного контроля за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комитет государственного контроля рекомендовал аптечным сетям снизить цены еще до постановления Совмина и не дожидаясь проверок. Большинство продавцов прислушалось к рекомендациям, и стоимость базовых лекарств действительно снизилась. С недобросовестными аптеками специалисты КГК продолжают работу.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
По нескольку раз в неделю созданные группы мониторят аптечную сеть. По результатам этих мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен. Во-первых, это касается тех, кто не предпринял должных мер. К сожалению, так и есть.
Во-вторых, по некоторым позициям, по нашему мнению, цены снижены недостаточно, по сравнению с тем, как они были повышены изначально. Многие это увязали с отменой льготы по НДС. Льгота по НДС – это 10 %, а цены повысили на 30 % некоторые. Он 10 % скинул, 20 % осталось. Наверное, это не совсем правильно. Поэтому цены должны быть объективными, разумными, справедливыми.
По поручению главы государства, несмотря на общую тенденцию к снижению проверок, Комитет серьезно возьмется и за предприятия, на которых выявлены факты выплаты заработной платы в конвертах. Такая серая схема позволяет уйти работодателю от полноценной уплаты налогов, но лишает сотрудника заслуженных выплат в службы социального страхования и пенсионного фонда.
Еще одно поручение Президента – изучить ситуацию и навести порядок с объектами незавершенного строительства. Как выявили сотрудники КГК, проблема действительно серьезная. Сегодня в стране больше 4 тысяч долгостроев, причем почти половина из них не строится уже более 5 лет. Еще 19 % «заморожены» больше 20 лет. По каждой такой стройке будет принято отдельное решение.
Александр Лукашенко коснулся и состояния дел в Брестской области. Указом Президента Василий Герасимов по совместительству недавно назначен в этот регион уполномоченным представителем главы государства. Президент основной задачей работы по этому направлению обозначил поиск резервов для роста экономики и укрепление исполнительной и технологической дисциплины.
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