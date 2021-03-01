Председатель КГК: по результатам мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен

Новости Беларуси. Пресечение посредничества и выплат зарплат в конвертах, ценообразование, эффективное управление госсобственностью, контроль за расходованием бюджетных средств. Во Дворце Независимости подвели итоги работы Комитета государственного контроля за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет государственного контроля рекомендовал аптечным сетям снизить цены еще до постановления Совмина и не дожидаясь проверок. Большинство продавцов прислушалось к рекомендациям, и стоимость базовых лекарств действительно снизилась. С недобросовестными аптеками специалисты КГК продолжают работу.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

По нескольку раз в неделю созданные группы мониторят аптечную сеть. По результатам этих мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен. Во-первых, это касается тех, кто не предпринял должных мер. К сожалению, так и есть. Во-вторых, по некоторым позициям, по нашему мнению, цены снижены недостаточно, по сравнению с тем, как они были повышены изначально. Многие это увязали с отменой льготы по НДС. Льгота по НДС – это 10 %, а цены повысили на 30 % некоторые. Он 10 % скинул, 20 % осталось. Наверное, это не совсем правильно. Поэтому цены должны быть объективными, разумными, справедливыми.