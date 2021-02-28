«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений

Новости Беларуси. Уже завтра открываем весенний календарь, рассуждаем о будущем урожае. На юге страны совсем скоро первыми выйдут в поля. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже завтра открываем весенний календарь, рассуждаем о будущем урожае. На юге страны совсем скоро первыми выйдут в поля. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Героям этих снимков современные урожаи показались бы фантастикой. Сейчас потенциальная урожайность белорусских сортов достигает 100 центнеров с гектара. Если взять яровую пшеницу, в победном 1945-м, к примеру, в Речицком районе, хлеборобы собирали всего по 4,5.
Вот трактор МТЗ-2, МТЗ-5 без кабины. Урожайность была и 15 центнеров с гектара.
А это 60-е. Тогда реформатор сельского хозяйства Хрущев повелел ученым быть ближе к земле. Институт земледелия Академии наук переехал в Жодино.
Эрома Урбан, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
За это время, это для истории период небольшой, но, тем не менее, нами создано уже 460 новых сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, листоцветных, то есть масличных культур.
Новые сорта рождаются в этих теплицах. За год здесь снимают несколько урожаев и прививают белорусским злакам лучшие качества. Сейчас работу маслобойных производств в стране сложно представить без рапса. Ядвига Эдвардовна экспериментировать с ним начинала еще в 1986-м. Культура деликатная, но прибыльная.
Ядвига Пилюк, руководитель отдела масличных культур Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Рапс за эти 23 года из новой промежуточной культуры стал основной масличной культурой Республики Беларусь – 99 % среди масличных культур занимает рапс, озимый и яровой. Больше 1 000 селекционных образцов оценили, своих созданных уже десятки тысяч, поэтому у нас есть достаточно хороший селекционный материал, приспособленный к почвенно-климатическим условиям Беларуси, хорошо зимующий.
Аналог хранилища на Шпицбергене. В этом белорусском банке семян есть уже 43 тысячи образцов (читать здесь).