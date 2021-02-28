«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений

Новости Беларуси. Уже завтра открываем весенний календарь, рассуждаем о будущем урожае. На юге страны совсем скоро первыми выйдут в поля. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Героям этих снимков современные урожаи показались бы фантастикой. Сейчас потенциальная урожайность белорусских сортов достигает 100 центнеров с гектара. Если взять яровую пшеницу, в победном 1945-м, к примеру, в Речицком районе, хлеборобы собирали всего по 4,5.

Вот трактор МТЗ-2, МТЗ-5 без кабины. Урожайность была и 15 центнеров с гектара.

А это 60-е. Тогда реформатор сельского хозяйства Хрущев повелел ученым быть ближе к земле. Институт земледелия Академии наук переехал в Жодино.

Эрома Урбан, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

За это время, это для истории период небольшой, но, тем не менее, нами создано уже 460 новых сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, листоцветных, то есть масличных культур.

Новые сорта рождаются в этих теплицах. За год здесь снимают несколько урожаев и прививают белорусским злакам лучшие качества. Сейчас работу маслобойных производств в стране сложно представить без рапса. Ядвига Эдвардовна экспериментировать с ним начинала еще в 1986-м. Культура деликатная, но прибыльная.