Александр Лукашенко: «Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси»
Новости Беларуси. Пресечение посредничества и выплат зарплат в конвертах, ценообразование, эффективное управление госсобственностью, контроль за расходованием бюджетных средств. Во Дворце Независимости подвели итоги работы Комитета государственного контроля за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под пристальным вниманием высшего контрольного органа ценообразование на продукты и лекарства.
Александр Лукашенко напомнил, что наживаться на здоровье людей недопустимо. В свою очередь КГК при необходимости будет инициировать дополнительные меры для снижения цен по этим позициям.
По поручению главы государства, несмотря на общую тенденцию к снижению проверок, Комитет серьезно возьмется и за предприятия, на которых выявлены факты выплат заработной платы в конвертах.
«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину». Александр Лукашенко об ответственности за получение зарплат в конвертах
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще одно направление, с которым мы должны очень серьезно поработать (на Всебелорусском народном собрании мы об этом говорили), – посредничество. Посредники способствуют повышению всегда стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение.
Александр Лукашенко на встрече коснулся и состояния дел в Брестской области. Указом Президента Василий Герасимов по совместительству недавно назначен в этот регион уполномоченным представителем главы государства. Президент основной задачей работы по этому направлению обозначил поиск резервов для роста экономики и укрепление исполнительной и технологической дисциплины.