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Александр Лукашенко: «Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси»

01 марта 2021 10:30
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Новости Беларуси. Пресечение посредничества и выплат зарплат в конвертах, ценообразование, эффективное управление госсобственностью, контроль за расходованием бюджетных средств. Во Дворце Независимости подвели итоги работы Комитета государственного контроля за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Под пристальным вниманием высшего контрольного органа ценообразование на продукты и лекарства.    

Александр Лукашенко: «Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси»-1

Александр Лукашенко напомнил, что наживаться на здоровье людей недопустимо. В свою очередь КГК при необходимости будет инициировать дополнительные меры для снижения цен по этим позициям.  

По поручению главы государства, несмотря на общую тенденцию к снижению проверок, Комитет серьезно возьмется и за предприятия, на которых выявлены факты выплат заработной платы в конвертах.  

«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину». Александр Лукашенко об ответственности за получение зарплат в конвертах

Александр Лукашенко: «Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Еще одно направление, с которым мы должны очень серьезно поработать (на Всебелорусском народном собрании мы об этом говорили), – посредничество. Посредники способствуют повышению всегда стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение.  

Александр Лукашенко: «Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси»-7

Александр Лукашенко на встрече коснулся и состояния дел в Брестской области. Указом Президента Василий Герасимов по совместительству недавно назначен в этот регион уполномоченным представителем главы государства. Президент основной задачей работы по этому направлению обозначил поиск резервов для роста экономики и укрепление исполнительной и технологической дисциплины.  

# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко # Василий Герасимов # Фотофакт

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