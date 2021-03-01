Александр Лукашенко: «Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси»

Под пристальным вниманием высшего контрольного органа ценообразование на продукты и лекарства.

Новости Беларуси. Пресечение посредничества и выплат зарплат в конвертах, ценообразование, эффективное управление госсобственностью, контроль за расходованием бюджетных средств. Во Дворце Независимости подвели итоги работы Комитета государственного контроля за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко напомнил, что наживаться на здоровье людей недопустимо. В свою очередь КГК при необходимости будет инициировать дополнительные меры для снижения цен по этим позициям.

По поручению главы государства, несмотря на общую тенденцию к снижению проверок, Комитет серьезно возьмется и за предприятия, на которых выявлены факты выплат заработной платы в конвертах.

«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину». Александр Лукашенко об ответственности за получение зарплат в конвертах