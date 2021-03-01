«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину». Александр Лукашенко об ответственности за получение зарплат в конвертах

Новости Беларуси. Пресечение посредничества и выплат зарплат в конвертах, ценообразование, эффективное управление госсобственностью, контроль за расходованием бюджетных средств. Во Дворце Независимости подвели итоги работы Комитета государственного контроля за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси»
По поручению главы государства, несмотря на общую тенденцию к снижению проверок, Комитет серьезно возьмется и за предприятия, на которых выявлены факты выплат заработной платы в конвертах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называли фирмы.
Думаю, что вы начали в этом направлении работать, но нам надо, видимо, ввести и ответственность тех, кто берет в конверте эти деньги. Тогда они перестанут брать. А перестанут брать – и желание платить (в конвертах. – Прим. ред.) меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально. В любой стране это нетерпимые вещи. Это самое жестокое наказание в экономическом плане – неуплата налогов.