Аналог хранилища на Шпицбергене. В этом белорусском банке семян есть уже 43 тысячи образцов

Новости Беларуси. «Ноевым ковчегом» в наши дни называют всемирное хранилище семян на Шпицбергене – спасение человечества на случай глобальной катастрофы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. «Ноевым ковчегом» в наши дни называют всемирное хранилище семян на Шпицбергене – спасение человечества на случай глобальной катастрофы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кстати, в коллекции этого уникального хранилища есть и полтысячи образцов белорусской пшеницы и ячменя. Аналогичный банк в нашей стране создан в научно-практическом центре в Жодино. Здесь собирают лучшие сорта со всего мира.
Ирина Матыс, заведующая отделом генетических ресурсов растений Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Подбираются коллекционные образцы той или иной культуры – это разные виды, близкая климатическая зона. Конечно, нам интересны и европейские образцы, и российские, в зависимости от того, по какому направлению ведется селекция той или иной культуры. Прежде всего это высокоурожайные, по зерновым – короткостебельные, устойчивые к заболеваниям, к засухе.
Каждое из этих растений можно хоть сейчас в почву. При этом в специальных камерах эталонные злаки могут храниться до 40 лет. Этакая продовольственная страховка. Коллекция в генном банке достигла уже 43 тысяч образцов. А в этом году пополнилась сразу 12 новыми сортами белорусской селекции. Показать свою продуктивность в полях им предстоит уже в эту посевную.
«Уверен, что белорусские семена обойдут импортные». Белорусские аграрии готовятся выйти в поля (читайте далее).