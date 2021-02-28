Аналог хранилища на Шпицбергене. В этом белорусском банке семян есть уже 43 тысячи образцов

Новости Беларуси. «Ноевым ковчегом» в наши дни называют всемирное хранилище семян на Шпицбергене – спасение человечества на случай глобальной катастрофы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кстати, в коллекции этого уникального хранилища есть и полтысячи образцов белорусской пшеницы и ячменя. Аналогичный банк в нашей стране создан в научно-практическом центре в Жодино. Здесь собирают лучшие сорта со всего мира.

Ирина Матыс, заведующая отделом генетических ресурсов растений Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Подбираются коллекционные образцы той или иной культуры – это разные виды, близкая климатическая зона. Конечно, нам интересны и европейские образцы, и российские, в зависимости от того, по какому направлению ведется селекция той или иной культуры. Прежде всего это высокоурожайные, по зерновым – короткостебельные, устойчивые к заболеваниям, к засухе.