«Уверен, что белорусские семена обойдут импортные». Белорусские аграрии готовятся выйти в поля

Новости Беларуси. Уже завтра открываем весенний календарь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сама пшеница в отличном состоянии, поэтому ждем, когда сойдет снег.

В этом хозяйстве выведенные нашими селекционерами сорта адаптируют для выращивания в промышленных масштабах.

Евгений Пучко, главный агроном производственного сельскохозяйственного предприятия «Шипяны-АСК»:

Прекрасные ячмени. Я даже скажу, они на уровне европейских сортов. Сто процентов. Да, они немножко выше, не такие короткостебельные, но в этом плюс, потому что почвы в Беларуси дерново-подзолистые, в основе своей не суглинистые, а подстилаемые песками. Эти сорта адаптивны к нашим почвам.

Тем временем на юге страны аграрии первыми готовятся выйти в поля. Эти белорусские культиваторы только сошли с конвейера. Хозяйство присмотрело новинку на выставке и закупило в лизинг.

Григорий Панасюк, директор сельхозпредприятия «Ракитница»:

Десять метров захват, производительность. Хороший трактор в 350 лошадиных сил сможет подготовить 100 гектаров в день. Раньше надо было два-три АКШ, чтобы такие объемы подготовить, а этот культиватор сделает это все сам.

Здесь посевная как спринт: нужно уложиться в 10 дней. Поля в хозяйстве уже сбросили снежную шапку. Зима оказалась щедрой на влагу, теперь главное ее не упустить.

Буквально неделя какая, и, я думаю, поля начнут подкармливать (проводить раннюю весеннюю подкормку азотом). Как только почва пустит технику, сойдет вода, сразу же все рванутся, чтобы ухватить эту драгоценную влагу, в посевную.

Подобрать подходящие для почвы сорта – основная задача. Каждый год на пробу хозяйство берет несколько вариантов, и выигрывают в этом «агропасьянсе» белорусские семена.

Григорий Панасюк:

Представьте, разница – 70 и 300 рублей на каждом гектаре. Это больше 200 рублей разницы. А за 200 рублей на каждую единицу площади можно купить хороший гербицид, можно купить еще львиную долю удобрений. И если посеять хорошие семена, но не положить это все, что мы говорим, посеять белорусские и за разницу прополоть качественно и подкормить, уверен, что белорусские обойдут импортные.

Не закапывать деньги в землю на импортные семена предпочитают все больше хозяйств. Всего 80 % площадей в стране засевают зерновыми нашей селекции.