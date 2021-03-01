Президент о ценообразовании в Беларуси: мы не должны позволить разного рода «очумелым» наживаться на бедах людей

Новости Беларуси. Пресечение посредничества и выплат зарплат в конвертах, ценообразование, эффективное управление госсобственностью, контроль за расходованием бюджетных средств. Во Дворце Независимости подвели итоги работы Комитета государственного контроля за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под пристальным вниманием высшего контрольного органа ценообразование, в первую очередь на продукты и лекарства. Недавно правительство ограничило рост цен на товары из так называемой потребительской корзины. Прежде всего это крупы, молоко, овощи и фрукты. В этом списке также лекарства и антибиотики. «Надо раз и навсегда пресечь эту гадину». Александр Лукашенко об ответственности за получение зарплат в конвертах

В непростых эпидемиологических условиях важно добиться справедливого ценообразования, когда недобросовестные продавцы наживаются на здоровье людей. В основном, ценники контролируют МАРТ, Федерация профсоюзов, Минздрав и облисполкомы. Но КГК при необходимости будет инициировать дополнительные меры для снижения цен по этим позициям. Александр Лукашенко: «Нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны анализировать и видеть, что надо предпринимать в плане ценообразования. Вот принято было такое решение правительством недавно по поводу пресечения необоснованного роста цен. Слушайте, 10 % НДС. Что такое 10 %? Это ничто. Но под это все начали поднимать цены. Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей. Это от производителя до потребителя. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу должны видеть. Но самое главное «лекарство» –мы не должны позволить вот этим разного рода «очумелым» наживаться на бедах людей. Никто из них не пришел и не принес копейку для того, чтобы поддержать лечение от ковида. У нас 50 % государственных аптек? 50 % примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что же, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться, поэтому лекарства на особый контроль. И товары повседневного спроса. Да и не повседневного. Мы должны их видеть.