Приток иностранных инвестиций в Беларусь вырос на 20%. Откуда поступают деньги?

Новости Беларуси. Беларусь оказалась в числе трех стран Европы и Центральной Азии, где в 2020 году прямые иностранные инвестиции выросли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех остальных странах они упали в среднем на 42 % и составили всего 42,4 миллиарда долларов – это самый низкий уровень за два последних десятилетия. Такие данные приводятся в обзоре Всемирного банка. Приток прямых иностранных инвестиций в Беларусь вырос на 20 % – до 1,3 миллиарда долларов. Крупнейшими иностранными инвесторами нашей страны по-прежнему являются Россия и Кипр, на долю которых приходится свыше 58 % всех поступивших средств. Вкладывают деньги в белорусскую экономику и инвесторы из Литвы, Польши, Украины и Великобритании.