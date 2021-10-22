Прямой эфир

Белорусы будут проектировать города Азербайджана? Вот что об этом известно сейчас

22 октября 2021 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продукцию и услуги для развития строительной отрасли белорусские компании презентуют в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция Made in Belarus представлена на 26-й Международной специализированной строительной выставке.  

Белорусы будут проектировать города Азербайджана? Вот что об этом известно сейчас-1

Белорусская делегация встретилась с представителями руководства Азербайджанского фонда поддержки экспорта и инвестиций, а также азербайджанских строительных компаний. По итогам участия в выставке наши специалисты могут быть задействованы в проектировании населенных пунктов и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории Азербайджана.  

Больше новостей экономики за 22 октября читайте здесь.  

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приток иностранных инвестиций в Беларусь вырос на 20%. Откуда поступают деньги?
22 октября 2021 17:27

Приток иностранных инвестиций в Беларусь вырос на 20%. Откуда поступают деньги?

«Мы получили дополнительные доходы». Бюджет Минска на 2021 год скорректирован
22 октября 2021 15:07

«Мы получили дополнительные доходы». Бюджет Минска на 2021 год скорректирован

Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объёмами
22 октября 2021 13:54

Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объёмами