Белорусы будут проектировать города Азербайджана? Вот что об этом известно сейчас

Новости Беларуси. Продукцию и услуги для развития строительной отрасли белорусские компании презентуют в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция Made in Belarus представлена на 26-й Международной специализированной строительной выставке.

Белорусская делегация встретилась с представителями руководства Азербайджанского фонда поддержки экспорта и инвестиций, а также азербайджанских строительных компаний. По итогам участия в выставке наши специалисты могут быть задействованы в проектировании населенных пунктов и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории Азербайджана.