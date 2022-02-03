В ЕС жители будут платить за электроэнергию на 54% больше, чем в 2020-м. Какие меры принимают власти?

По данным Bank of America, после четырехкратного роста цен на энергоносители в ЕС граждане будут платить за энергию в среднем на 54 % больше, чем в 2020-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший рост ожидается в Италии и Великобритании. Об очередном повышении цен на энергоносители там планируют объявить 7 февраля. В качестве антикризисных мер хотят ввести снижение ставки НДС по счетам за электроэнергию на 5 % или перенос расходов по этим же счетам на общее налогообложение. Итальянские домохозяйства оплачивают одни из самых высоких счетов за электроэнергию в ЕС и ожидают самого резкого увеличения платежей. План защиты от роста цен на газ, разработанный правительством, включает снижение налога на газ для всех потребителей, дополнительные пособия семьям с низкими доходами.