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В ЕС жители будут платить за электроэнергию на 54% больше, чем в 2020-м. Какие меры принимают власти?

03 февраля 2022 16:29
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По данным Bank of America, после четырехкратного роста цен на энергоносители в ЕС граждане будут платить за энергию в среднем на 54 % больше, чем в 2020-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС жители будут платить за электроэнергию на 54% больше, чем в 2020-м. Какие меры принимают власти? -1

Наибольший рост ожидается в Италии и Великобритании. Об очередном повышении цен на энергоносители там планируют объявить 7 февраля. В качестве антикризисных мер хотят ввести снижение ставки НДС по счетам за электроэнергию на 5 % или перенос расходов по этим же счетам на общее налогообложение. Итальянские домохозяйства оплачивают одни из самых высоких счетов за электроэнергию в ЕС и ожидают самого резкого увеличения платежей. План защиты от роста цен на газ, разработанный правительством, включает снижение налога на газ для всех потребителей, дополнительные пособия семьям с низкими доходами.  

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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