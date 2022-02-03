Новости экономики за 03.02.2022

Каких рекордных значений достигла инфляция в Евросоюзе и как биржевой механизм торговли повысит эффективность работы белорусских сельхозорганизаций на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИНЭКОНОМИКИ И ПРООН РАЗРАБОТАЛИ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Министерство экономики и Программа развития ООН в Беларуси разработали 20 пошаговых инструкций для быстрого открытия и развития бизнеса в регионах. Они позволяют предусмотреть возможные варианты развития своего дела, разработать план действий, а также спрогнозировать вероятные риски. Пока в открытом доступе на сайте Минэкономики разработчики разместили три решения (для парикмахерских, розничной торговли, сборки и производства мебели), но обещают в скором времени опубликовать их по еще 17 направлениям бизнеса. К разработке примеров привлекали действующих предпринимателей.

БЕЛАРУСЬ ПОДНЯЛАСЬ НА 26 ПОЗИЦИЙ В РЕЙТИНГЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

Беларусь поднялась на 26 позиций в рейтинге экономической свободы Института Fraser (Фрейзера). Почти все страны ЕАЭС улучшили свои показатели. Самое значительное продвижение у нас и Казахстана. Наилучшая позиция среди стран ЕАЭС – у Армении. Беларусь и Россия на два пункта улучшили свои позиции в глобальном инновационном индексе. Стратегией развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрена проработка вопросов о взаимном признании национальных рейтинговых агентств.

РЕКОРДНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА

Инфляция в еврозоне достигла рекордных 5,1 % в годовом выражении. Таких значений не было за всю историю. По данным Евростата, только за январь цены выросли на 0,3 %. Предыдущий рекорд 5 % был в декабре 2021-го. Причина в том, что с началом пандемии все центральные банки, включая Европейский центробанк, перешли к политике монетарного стимулирования. В оборот стали выкидывать огромные суммы денег под практически нулевой процент. Ставка по депозитам Европейского центробанка только недавно из отрицательной зоны вышла в положительные значения и практически равна нулю. Экономики для постковидного восстановления накачивались деньгами, что и стало причиной роста инфляции.