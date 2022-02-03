Президент Беларуси: «Мы видим потенциал в развитии экономического взаимодействия со странами Африки»

Новости Беларуси. Применение нелегитимных санкций способствует дестабилизации обстановки в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 3 февраля, во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пока одни ограждают себя, сами вручая санкционные пакеты, другие ищут возможности для развития, новых партнеров. Хотя о странах так называемой дальней дуги едва ли так можно сказать – с каждым из государств у нас есть отношения, потенциал которых пока, к сожалению, не полностью используют.