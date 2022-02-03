Президент Беларуси: «Мы видим потенциал в развитии экономического взаимодействия со странами Африки»
Новости Беларуси. Применение нелегитимных санкций способствует дестабилизации обстановки в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 3 февраля, во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пока одни ограждают себя, сами вручая санкционные пакеты, другие ищут возможности для развития, новых партнеров. Хотя о странах так называемой дальней дуги едва ли так можно сказать – с каждым из государств у нас есть отношения, потенциал которых пока, к сожалению, не полностью используют.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень рад видеть в зале представителей азиатских государств. Наше успешное сотрудничество в политической сфере стало фундаментом экономического взаимодействия. Рассчитываем на дальнейшее развитие и укрепление наших отношений. Мы видим потенциал в развитии экономического взаимодействия со странами Африки. Беларусь заинтересована в активизации контактов с Республикой Чад по всем направлениям двустороннего взаимодействия. В вашей стране в ваших землях разведаны большие запасы полезных ископаемых, а Беларусь располагает необходимой горнодобывающей техникой и оборудованием. Мы также готовы наладить эффективное партнерство с местными компаниями в сельском хозяйстве, можем предложить автомобильную, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты и продукты питания. Беларусь высоко ценит конструктивные взаимоуважительные отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
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