«Помочь нашим айтишникам». Почему Нижегородскую область заинтересовал белорусский ПВТ?

Новости Беларуси. Беларусь и Нижегородская область близки к «золотому» миллиарду товарооборота. Об этом 19 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждали и тему цифровых технологий. В Нижегородской области порядка 1 500 IT-компаний. На рынке российской IT-индустрии регион в лидерах. Большой интерес у партнеров к белорусскому Парку высоких технологий.