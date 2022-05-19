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«Помочь нашим айтишникам». Почему Нижегородскую область заинтересовал белорусский ПВТ?

19 мая 2022 21:14
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Новости Беларуси. Беларусь и Нижегородская область близки к «золотому» миллиарду товарооборота. Об этом 19 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Помочь нашим айтишникам». Почему Нижегородскую область заинтересовал белорусский ПВТ?-1

Обсуждали и тему цифровых технологий. В Нижегородской области порядка 1 500 IT-компаний. На рынке российской IT-индустрии регион в лидерах. Большой интерес у партнеров к белорусскому Парку высоких технологий.

«Помочь нашим айтишникам». Почему Нижегородскую область заинтересовал белорусский ПВТ?-4

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:
Конечно, мы можем здесь найти синергию и совместно помочь нашим айтишникам замещать то программное обеспечение, которое где-то, может быть, будет менее доступным в России сейчас после санкционного давления.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Глеб Никитин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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