Реальные намерения закрепили рядом документов. Какие соглашения подписали Беларусь и Нижегородская область?

Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси работали сразу две делегации из Нижегородской области: правительственная и парламентская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа пребывания обширная, в том числе и посещение промышленных предприятий. Так, 19 мая депутаты побывали в многопрофильном хозяйстве «Гастелловское». Посетили роботизированный молочно-товарный комплекс.

Перспективные сельскохозяйственные предприятия – результат кропотливой работы белорусов по сохранению аграрной отрасли и ее развитию. Сегодня обеспечиваем качественной продукцией не только себя, но и готовы поставлять на экспорт.