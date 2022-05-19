Реальные намерения закрепили рядом документов. Какие соглашения подписали Беларусь и Нижегородская область?
Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси работали сразу две делегации из Нижегородской области: правительственная и парламентская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа пребывания обширная, в том числе и посещение промышленных предприятий. Так, 19 мая депутаты побывали в многопрофильном хозяйстве «Гастелловское». Посетили роботизированный молочно-товарный комплекс.
Перспективные сельскохозяйственные предприятия – результат кропотливой работы белорусов по сохранению аграрной отрасли и ее развитию. Сегодня обеспечиваем качественной продукцией не только себя, но и готовы поставлять на экспорт.
Представитель Нижегородской области на белорусском хозяйстве: «Очень высокий уровень животноводства». Читайте здесь.
Свои реальные намерения стороны закрепили рядом документов. Так, по итогам заседания Совета делового сотрудничества подписано соглашение между правительством Беларуси и Нижегородской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном взаимодействии.
Сотрудничество обрастает и новыми проектами. Например, фармпроизводители совместно будут вести заготовку и переработку плазмы крови для производства лекарств. Дилерские соглашения заключили наши промышленные предприятия.
Анатолий Сивак о сотрудничестве с Нижегородской областью: мы имеем все предпосылки для совместной продуктивной работы. Читайте здесь.
Крепнет и региональное взаимодействие. Так, об установлении побратимских связей соглашение подписали Жабинковский район и Перевозский округ. Ждут делегацию Нижегородской области и на Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Гродно.