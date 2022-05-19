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Лукашенко – губернатору Нижегородской области: если вас заинтересуют наши технологии в области лекарств – посмотрите

19 мая 2022 19:41
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Новости Беларуси. Беларусь и Нижегородская область близки к «золотому» миллиарду товарооборота. Об этом 19 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – губернатору Нижегородской области: если вас заинтересуют наши технологии в области лекарств – посмотрите-1

Медицинский вопрос также стал предметом разговора. Наша страна готова экспортировать в российский регион необходимые медикаменты и технологии.

Лукашенко – губернатору Нижегородской области: если вас заинтересуют наши технологии в области лекарств – посмотрите-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше 50 % сегодня мы производим собственных лекарств, когда-то производили меньше 30. Для нас была главная задача – уйти от зависимости в производстве лекарств. И мы буквально за три года больше половины производим собственных лекарств. Тоже есть технологии неплохие, мы у вас многое берем, особенно в эти ковидные и пандемийные времена. Уже завод заканчиваем строить по производству вакцин, не только против ковида. Если вас заинтересуют наши технологии в области лекарств и медицинской техники, пожалуйста, посмотрите.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Глеб Никитин # Фотофакт

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