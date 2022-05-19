Анатолий Сивак о сотрудничестве с Нижегородской областью: мы имеем все предпосылки для продуктивной работы

Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси работали сразу две делегации из Нижегородской области: правительственная и парламентская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа пребывания обширная, в том числе и посещение промышленных предприятий.

Свои реальные намерения стороны закрепили рядом документов. Так, по итогам заседания Совета делового сотрудничества подписано соглашение между правительством Беларуси и Нижегородской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном взаимодействии.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы одинаково осознаем необходимость укрепления взаимовыгодного двустороннего взаимодействия и имеем все предпосылки для совместной продуктивной работы. Анализ возможностей свидетельствует, что потенциал нашего сотрудничества значительно шире, чем нынешний уровень взаимодействия. Он должен быть активизирован совместными усилиями. Хочу еще раз подчеркнуть, это особенно важно с учетом агрессивного и неоправданного политического и экономического давления, которое в последнее время взяли на вооружение страны Европы и США.

Уверен, что принятые сегодня решения, программные документы, которые мы подписали, будут способствовать всестороннему и полномасштабному развитию сотрудничества.