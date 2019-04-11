Прямой эфир

Новости экономики за 11.04.2019

11 апреля 2019 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда бумажная упаковка потеснит полиэтиленовую? Для кого растаможка автомобилей подешевеет в два раза? Почему растут мировые цены на золото и где представили возможности китайско-белорусского индустриального парка? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Беларусь презентовала потенциал «Великого камня» в Москве

«Беллесбумпром» выступает за переход от полиэтиленовой упаковки к бумажной

Растаможка автомобилей подешевела в два раза для многодетных родителей и инвалидов

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь презентовала потенциал «Великого камня» в Москве
11 апреля 2019 16:55

Беларусь презентовала потенциал «Великого камня» в Москве

Растаможка автомобилей подешевела в два раза для многодетных родителей и инвалидов
11 апреля 2019 16:55

Растаможка автомобилей подешевела в два раза для многодетных родителей и инвалидов

Игорь Петришенко: Действующий нефтепровод нуждается в дополнительном регламентном обслуживании
11 апреля 2019 14:11

Игорь Петришенко: Действующий нефтепровод нуждается в дополнительном регламентном обслуживании