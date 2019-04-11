Новости экономики за 11.04.2019

Новости Беларуси. Когда бумажная упаковка потеснит полиэтиленовую? Для кого растаможка автомобилей подешевеет в два раза? Почему растут мировые цены на золото и где представили возможности китайско-белорусского индустриального парка? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Беларусь презентовала потенциал «Великого камня» в Москве

«Беллесбумпром» выступает за переход от полиэтиленовой упаковки к бумажной

Растаможка автомобилей подешевела в два раза для многодетных родителей и инвалидов