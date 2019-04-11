Новости Беларуси. Беларусь презентовала потенциал «Великого камня» в Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На презентации руководство администрации Парка рассказало о преимуществах ведения бизнеса в нем. Среди основных тем – режим налоговых льгот, центр «Одна станция» по комплексному обслуживанию резидентов и инвесторов, бондовая зона, особый таможенный режим.