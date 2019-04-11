Александр Лукашенко: «То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно оборачивается постоянно злом»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко высказался насчёт действий российских партнёров по закрытию рынка для белорусских продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 апреля Президент провёл совещание с руководством Совета Министров. В зале – весь экономический блок правительства. «Российский вопрос» возник не случайно. Накануне появилась информация о том, что Россельхознадзор вводит временный запрет на поставку яблок и груш из Беларуси. По словам представителей ведомства «до урегулирования ситуации». А вот связывает Россельхознадзор это с введёнными ранее ограничениями на реэкспорт плодоовощной продукции из Беларуси. Такие действия российских партнёров по закрытию рынка глава государства даже сравнил с санкциями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время, может, средства массовой информации врут, может, специалисты докладывают мне кривую информацию, но я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников: то одно предприятие закрыли, то другое. То ли морковь, то ли салат, то ли огурцы не понравились, то ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок

Я приведу пример, как поступили мы года полтора назад, когда мне специалисты доложили о том, что у нас в аварийном состоянии находится нефтепровод и нефтепродуктопровод, которые идут через Беларусь. Именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть.