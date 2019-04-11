Игорь Петришенко: Действующий нефтепровод нуждается в дополнительном регламентном обслуживании
Новости Беларуси. По итогам совещания у Президента заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал журналистам, что в любом случае договор о создании Союзного государства всегда был и останется актуальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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На совещании обсудили, как идет работа в рамках созданной белорусско-российской рабочей группы, затронули, конечно, и некоторые проблемные моменты двусторонней повестки. Речь шла о согласовании цен на газ с 2020 года, а также реализации некоторых аспектов налогового манёвра.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Главе государства было доложено о ряде моментов, которые связаны с транспортировкой нефти по территории Беларуси. Действующий нефтепровод, который 656 километров проходит по территории Беларуси, функционирует, но нуждается в дополнительном регламентном обслуживании, потому что эксплуатируется длительное время. Были определенные выводы наших инженеров и технических сотрудников, что этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад. Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы-либо ограничить либо перекрыть. Наши специалисты, инженеры работают над этим. Эта тема тоже была в поле зрения.
На совещании обсудили и ряд других вопросов. Среди них – поправки в законодательство о лицензировании. Так, решено, что перечень видов деятельности в Беларуси, подпадающих под этот документ, будет значительно сокращён. В ближайшее время будет подготовлен и внесен на рассмотрение Президента проект указа.
Ещё один вопрос касался работы Банка развития. По итогам совещания решено, что из состава его акционеров выйдет Нацбанк. Его доля – незначительная, но тем не менее, это создавало определённый конфликт интересов.