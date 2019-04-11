Игорь Петришенко: Действующий нефтепровод нуждается в дополнительном регламентном обслуживании

Новости Беларуси. По итогам совещания у Президента заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал журналистам, что в любом случае договор о создании Союзного государства всегда был и останется актуальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно оборачивается постоянно злом»

На совещании обсудили, как идет работа в рамках созданной белорусско-российской рабочей группы, затронули, конечно, и некоторые проблемные моменты двусторонней повестки. Речь шла о согласовании цен на газ с 2020 года, а также реализации некоторых аспектов налогового манёвра.