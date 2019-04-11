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Растаможка автомобилей подешевела в два раза для многодетных родителей и инвалидов

11 апреля 2019 16:55
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Новости Беларуси. Растаможка автомобилей для многодетных родителей и инвалидов подешевела в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим категориям граждан будут возмещаться 50 % таможенных пошлин и налогов.

Растаможка автомобилей подешевела в два раза для многодетных родителей и инвалидов -1

На возмещение можно претендовать при однократном в течение года ввозе автомобиля для личного пользования. Документы для возмещения можно предоставлять при таможенном декларировании.

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# Государственная социальная политика # Экономика # Фотофакт

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