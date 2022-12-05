Покупать валюту или оставаться с белорусскими рублями? Экономический прогноз на 2023 год

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»! Алена Сырова, СТВ:

Мы фиксируем, когда то бегут в обменники и скупают валюту, то обратно несут ее и сдают. Какая тенденция сейчас и чего ожидаем в следующем году? Белорусы будут активнее сдавать валюту или же ее покупать?

Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:

Я бы тенденцию по этому году разбил на два этапа. Первый – это первый квартал, когда эти все события произошли. Тогда действительно было небольшое движение. Население стремилось забрать деньги из банков. Если были свободные белорусские рубли, то пойти поменять, купить доллары и евро. После первого квартала ситуация начала постепенно стабилизироваться. На текущий момент идет устойчивый приток рублевых вкладов в банковскую систему. В последние два месяца начался незначительный возврат даже валютных вкладов в банковскую систему. То есть в последнее время у нас идет небольшой приток. Кирилл Казаков, СТВ:

Из цитаты речи премьер-министра: население с начала года продало на чистой основе 145 миллионов долларов, с начала года белорусский рубль укрепился к евро на 13,3 %, к доллару США – на 5 %.