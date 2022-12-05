Покупать валюту или оставаться с белорусскими рублями? Экономический прогноз на 2023 год
Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!
Алена Сырова, СТВ:
Мы фиксируем, когда то бегут в обменники и скупают валюту, то обратно несут ее и сдают. Какая тенденция сейчас и чего ожидаем в следующем году? Белорусы будут активнее сдавать валюту или же ее покупать?
Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:
Я бы тенденцию по этому году разбил на два этапа. Первый – это первый квартал, когда эти все события произошли. Тогда действительно было небольшое движение. Население стремилось забрать деньги из банков. Если были свободные белорусские рубли, то пойти поменять, купить доллары и евро. После первого квартала ситуация начала постепенно стабилизироваться. На текущий момент идет устойчивый приток рублевых вкладов в банковскую систему. В последние два месяца начался незначительный возврат даже валютных вкладов в банковскую систему. То есть в последнее время у нас идет небольшой приток.
Кирилл Казаков, СТВ:
Из цитаты речи премьер-министра: население с начала года продало на чистой основе 145 миллионов долларов, с начала года белорусский рубль укрепился к евро на 13,3 %, к доллару США – на 5 %.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Сейчас выгодно положить в валюте, а если курс будет меняться, то получишь больше белорусских рублей в обмен, когда принесешь.
Кирилл Казаков:
А инфляция какая будет? Нас всех пугают, что двузначная инфляция в Европе…
Алена Сырова:
Мы помним то совещание по ценам у главы государства, его возмущения тем цифрам, которые были озвучены. Оказалось, что эти цифры можно скорректировать. Все думали, думали, мобилизация прошла.
Кирилл Казаков:
И в прошлой программе нам сказали, что в октябре у нас дефляция.
Алена Сырова:
Хорошо это или плохо?
Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Возвращаемся к прогнозу. Говорили, что прогноз сбалансирован, просчитан, точки роста. В соответствии с прогнозом, целевой показатель по инфляции на следующий год – 7-8 % от одного декабря до второго. Если учитывать, что мы в этом году вышли за параметры, которые планировали, то более чем в два раза снижение – это очень неплохой показатель. Правительство и Национальный банк видят его достижимым с задействованием финансовых инструментов макроэкономической политики. При таком уровне инфляции возможно снижение ставки рефинансирования, а она в том числе окажет влияние на ставки по кредитам.
Кирилл Казаков:
Чем ниже, тем лучше.
Дмитрий Кийко:
Да, 7-8 % – это декабрь к декабрю. Среднегодовые темпы инфляции больше для расчета бюджета применяются, для иных целей. Это порядка 10 %. Поэтому ожидаем, что в таких параметрах будем работать.
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