Новости экономики на РТР-Беларусь за 05.12.2022

Новости Беларуси. Как изменятся налоги для белорусов в следующем году? Какой сегмент нашей экономики восстанавливается после спада быстрее всех? И сколько электричества выработал первый блок БелАЭС после подключения к сети? Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Налоговая нагрузка на белорусов в 2023 году немного снизится Об этом сообщили в Министерстве финансов. Отчисления в целом станут меньше, несмотря на то, что власти намерены поднять уровень некоторых сборов. Речь о едином налоге для индивидуальных предпринимателей, на первую квартиру, домашних животных и ряд других выплат. Также вырастут сборы на прибыль, в том числе для самозанятых. Как отметили в финансовом ведомстве, эти отчисления станут больше для тех, кто получает прибыль, а простым гражданам платить не придется. Наряду с ростом налоговых выплат увеличены и налоговые вычеты. В 2022 году стали меньше отчислять со зданий и сооружений, машин и оборудования. По предварительным подсчетам, эти преференции перекроют увеличение налогов.

Экономика Беларуси постепенно восстанавливается после спада Самый быстроразвивающийся ее сегмент сегодня – импорт потребительских товаров. Об этом свидетельствуют данные Евразийского банка развития. В стоимостном выражении годовой объем белорусского экспорта в октябре снизился на 5,5 %, в то время как импорт всего на 1 %. Если в денежном объеме в июле снижение импорта составляло 15 %, то уже в сентябре показатель улучшился почти вдвое. Медленно, но верно на уровень минувшего года выходит и экспорт. Белорусские предприятия постепенно наращивают зарубежные поставки. После переориентации торговых путей экспорт в Россию вырос на треть, в Китай – в два раза, а торговля с Объединенными Арабскими Эмиратами за год увеличилась в 26 раз. Наша продукция открывает для себя новые рынки, например, Африку, Латинскую и Центральную Америку. Продолжаем поставлять товары и в Западную Европу: потоки в эти страны снизились на 40 %, но многие партнеры продолжают сотрудничество.

Сколько энергии выработал первый блок БелАЭС? Более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии выработал первый блок БелАЭС с момента включения в сеть, сообщает Минэнерго. Это почти половина годового уровня потребления в реальном секторе экономики. Полученная энергия позволила сэкономить почти три миллиарда кубометров природного газа. Станция помогает не только обеспечивать страну энергией, но и сокращает объемы вредных выбросов в атмосферу. За месяц благодаря БелАЭС в воздух попало на 4 миллиона тонн парниковых газов меньше. Плановый ремонт на первом блоке проходил с апреля 2022 года. После всех работ и испытаний он был снова включен в сеть 9 ноября. Вскоре в эксплуатацию введут и второй энергоблок. Его строительство находится на финальной стадии. Общая готовность – 97 %. И в заключение – о курсах основных валют, которые установил Нацбанк.