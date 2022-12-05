ЕС перестала принимать российскую нефть по морю – эксперты предрекают дефицит топлива

Эпопея с потолком цен на российскую нефть закончилась. С 5 декабря ЕС не принимает российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трубопроводный экспорт эмбарго не затронет, то есть Венгрия, Чехия и Словакия, куда российская нефть прокачивается по нефтепроводу «Дружба», продолжат получать сырье. Москва в свою очередь заявляет, что не будет поставлять нефть в страны, которые ограничения установят. Эксперты предрекают дефицит нефти и дизельного топлива на европейском рынке от эмбарго, а также сильный рост цен на топливо, что нанесет серьезный удар по экономике ЕС.

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