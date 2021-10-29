Новости экономики за 29.10.2021

Новости Беларуси. Появится ли у Беларуси и России единый биржевой рынок? С какой целью в стране объединят МТЗ, Гомсельмаш и еще три крупных предприятия? Когда истекает срок уплаты земельного налога? С деловым обзором в программе Новости «24 часа» Наталья Надольская. В БЕЛАРУСИ СОЗДАДУТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

В Беларуси создадут государственную корпорацию сельскохозяйственного машиностроения. Она объединит пять крупных предприятий. Соответствующий проект указа будет внесен в правительство. Предлагается объединить производственный, технологический, коммерческий, кадровый потенциалы предприятий сельскохозяйственного машиностроения – холдингов МТЗ, «Гомсельмаш», «Минский моторный завод», «Бобруйскагромаш», «Лидсельмаш». Определяются механизмы финансового оздоровления участников корпорации, в том числе через Агентство по управлению активами. С начала 2021 года экспорт Минского тракторного завода увеличился на треть. Всего было продано за рубеж продукции на почти полмиллиарда долларов. В страны дальнего зарубежья продажи выросли на 26 %, в страны СНГ помимо России – на 72 %. 15 НОЯБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ

Министерство по налогам и сборам напоминает, что белорусам не позже 15 ноября нужно уплатить земельный налог на недвижимость, а также арендную плату за землю. Это касается почти 2,5 миллиона жителей страны, которые числятся в соответствующей базе плательщиков. Извещения от налоговых органов уже высланы, в них указана сумма и реквизиты для оплаты. При оплате земельного налога льготы предусмотрены для пенсионеров, инвалидов I и II группы и несовершеннолетних. Биржевая торговля может стать успешным интеграционным проектом Беларуси и России – читайте здесь. С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ ОБРАЗЦА 2000 ГОДА СТАНУТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000-го станут недействительными. Об этом информирует Национальный банк. 31 декабря заканчивается период обмена «старых» денежных знаков на «новые» банкноты и монеты образца 2009 года. До конца 2019-го обменять банкноты можно было в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. По 31 декабря 2021 года «старые» денежные знаки можно обменять на «новые» только в Национальном банке. FACEBOOK ПЕРЕИМЕНОВАЛСЯ И СЛУЧАЙНО ОБОГАТИЛ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДРУГОЙ КОМПАНИИ