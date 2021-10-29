У Александра Лукашенко спросили о новой форме школьных экзаменов. Президент подробно рассказал, что изменится

Новости Беларуси. Традиционно Президент пообщался с трудовым коллективом Добрушской бумажной фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом в новом производстве картона задействованы 500 человек. Коллектив преимущественно молодой. У многих – дети-школьники, потому волнуют изменения в белорусском образовании. После недавнего совещания у главы государства появилась информация о том, что ЦТ и школьные экзамены могут объединить. Александр Лукашенко еще раз пояснил смысл изменений.

Добрый день, Александр Григорьевич. Меня зовут Наталья, я мать троих сыновей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не похоже.

– Мы читали об изменениях в форме выпускных школьных экзаменов и ЦТ. Будет ли объединен этот экзамен, и если будет, то когда?

Александр Лукашенко:

У меня был ряд вопросов, я попросил Министерство образования, Администрацию Президента, правительство доработать проект Указа по приему в вузы и так далее. И вообще систему образования, ее надо совершенствовать. Что касается вашего конкретного вопроса – с 2023 года у нас будут два, по-моему, экзамена объединены: школьные и централизованное тестирование. То есть вы в школе не будете сдавать, допустим, иностранные и математику. Придете на площадку ЦТ, один раз сдали – это вам пойдет в школьный аттестат. Потому что для нас сейчас важен и школьный аттестат, при поступлении средний балл же считается. Если вы будете поступать по профилю, допустим, чтобы работать на таком предприятии, скорее всего, это химия. Вы сдадите одну химию, а остальные у вас будут централизованное тестирование за школу и объединенные по математике или еще… То есть мы немножко хотим снять нагрузку с детей. Поэтому мы объединяем два экзамена: общешкольные, выводя их на площадку ЦТ. И сдав там централизованное тестирование, это будет у тебя сертификат с оценкой и за школу в аттестат пойдет. Вот такие вот будут изменения. И потом профильный один экзамен вам надо будет сдавать. Но если профильных два предмета – допустим, медуниверситет – там придется сдавать биологию и химию. Если на биофак будете поступать, то только одну биологию, а остальные пойдут вам в зачет.

Спросили главу государства и об отмене налоговой льготы для владельцев квартир. Президент отметил, что пока такого решения не принимал, но вариант рассматривается в рамках глобального совершенствования налоговой системы страны. В любом случае сумма уплаты, если и будет, то незначительная.

Добрый день Александр Григорьевич. Зовут меня Евгений, я главный инженер данного предприятия.