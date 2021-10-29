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Минск увеличил экспорт почти на половину, ВРП города составил более 100%

29 октября 2021 14:21
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Новости Беларуси. Итоги социально-экономического развития Минска: валовый региональный продукт составляет 103,7 %, экспорт увеличился на 40 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск увеличил экспорт почти на половину, ВРП города составил более 100%-1

Бюджет столицы имеет социальную направленность. На эту сферу выделяют более 60 % средств. Деньги идут на поддержку многодетных семей, здравоохранение, строительство поликлиник, школ и детских садов.

Минск увеличил экспорт почти на половину, ВРП города составил более 100%-4

Например, новое дошкольное учреждение откроют уже в ноябре на улице Аэродромной. Это будет детский сад № 578. Он рассчитан на 230 воспитанников. В нем будет бассейн, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинет массажа и современные площадки.

# Бюджет Минска # Экономика # Фотофакт

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