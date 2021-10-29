Минск увеличил экспорт почти на половину, ВРП города составил более 100%

Новости Беларуси. Итоги социально-экономического развития Минска: валовый региональный продукт составляет 103,7 %, экспорт увеличился на 40 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Итоги социально-экономического развития Минска: валовый региональный продукт составляет 103,7 %, экспорт увеличился на 40 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Бюджет столицы имеет социальную направленность. На эту сферу выделяют более 60 % средств. Деньги идут на поддержку многодетных семей, здравоохранение, строительство поликлиник, школ и детских садов.
Например, новое дошкольное учреждение откроют уже в ноябре на улице Аэродромной. Это будет детский сад № 578. Он рассчитан на 230 воспитанников. В нем будет бассейн, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинет массажа и современные площадки.