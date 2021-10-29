Биржевая торговля может стать успешным интеграционным проектом Беларуси и России

Новости Беларуси. Объединение опыта, знаний и технических компетенций белорусской и российской бирж придадут мощный стимул развитию биржевых товарных рынков двух стран, что повлечет рост взаимного товарооборота. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, у россиян очень хорошо проработана тема торговли энергоресурсами и срочный рынок, в то время как белорусская сторона может поделиться опытом в экспорте лесопродукции, наработками в транзитной биржевой торговле, когда и продавцом, и покупателем являются компании – нерезиденты Республики Беларусь. Биржа сегодня – это не просто площадка, где аккумулируется спрос и предложение на товары. Это эффективный инструмент по демонополизации рынка и устранению торговых барьеров.