Пархомчик рассказал о совместном проекте с компанией по производству бытовой техники

Какими должны быть руководители на местах? Быть ли второй АЭС в Беларуси? С кого будут спрашивать за ликвидацию последствий урагана? И над чем необходимо поработать Брестской области. Эти вопросы сегодня обсуждались во Дворце Независимости. Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подробно остановился на задачах для каждого назначенца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Провели переговоры с компанией Midea. Она производит, скажем, высококлассные холодильники, которые не пересекаются с нашим предприятием в Минске, с «Атлантом». Мы этот вопрос долго отрабатывали, и несколько было записок в адрес Президента. И конечно, я понимаю его переживания, чтобы мы реализовывали этот проект в Брестской области, не ухудшили, скажем, работу нашего предприятия «Атлант» в Минске. Он будет дополнять или расширять, скажем, ту линейку, которую Midea производит сегодня на рынке. Сегодня Midea поставляет на рынок Российской Федерации системно в пределах одного миллиона холодильников. Мы поставляем в пределах 500-530 тысяч холодильников. Понятно, что если бы мы за эту работу не взялись, то это предприятие территориально находилось бы в Казахстане. В таком случае свой миллион холодильников они бы забрали.

Читайте также:

Пархомчик анонсировал создание нового предприятия в Барановичах

Начальником Белорусской железной дороги стал Валерий Веренич

Лукашенко объяснил назначение Пархомчика на должность главы Брестской области