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Золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордной отметки

07 августа 2024 11:14
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Рекордный показатель. Золотовалютные резервы Беларуси показывают рост. В июле этого года запасы увеличились на 173,5 миллиона и к 1 августа достигли 8 миллиардов 532 миллионов долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордной отметки-1

Данные приводит Нацбанк. Это максимальное значение за всю историю Национального банка Беларуси. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По прогнозам экспертов, золотовалютные резервы страны к концу текущего года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.

# Нацбанк Беларуси # Экономика

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