Золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордной отметки

Рекордный показатель. Золотовалютные резервы Беларуси показывают рост. В июле этого года запасы увеличились на 173,5 миллиона и к 1 августа достигли 8 миллиардов 532 миллионов долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные приводит Нацбанк. Это максимальное значение за всю историю Национального банка Беларуси. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По прогнозам экспертов, золотовалютные резервы страны к концу текущего года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.