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Программу «Один район – один проект» дополнят новые инициативы

07 августа 2024 06:20
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Новые инициативы для программы «Один район – один проект». Ключевые направления – технологическая безопасность и локализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программу «Один район – один проект» дополнят новые инициативы-1

Как рассказали в Минэкономики, сейчас активны все регионы. Более 2 десятков проектов уже реализовали. План на этот год – завершить 55, из них почти каждый второй будет дополнен. Определяется объем работы на 2025-й. Ориентир – собственное сырье, материалы, создание новых производств. В интеграционных проектах и в сфере импортозамещения активно задействован частный капитал.

Россия, ключевой торговый партнер Беларуси, наращивает объем вложений. Если в целом за прошлый год инвестиции выросли на треть, то вклад российского бизнеса составил 8 %. Инициативы в белорусских регионах привлекают партнеров.

# Государственная политика # Экономика

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